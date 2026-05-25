logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Petrol haljina privukla sve poglede: Tamara Vučić zablistala u Pekingu (Foto)

Petrol haljina privukla sve poglede: Tamara Vučić zablistala u Pekingu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tamara Vučić pojavila se u otmenom izdanju u Pekingu na sastanku predsjednika Kine, Si Đinpinga i predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Tamara Vučić privukla pažnju u Pekingu Izvor: Printsreen/Pink TV

U Pekingu je danas počela svečana ceremonija uoči zvaničnog sastanka predsjednika Kine, Si Đinpinga i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. Dok su oči svjetske javnosti uprte u političke dogovore i jačanje prijateljstva dvaju zemalja, veliku pažnju medija i prisutnih privukla je i supruga srpskog predsjednika, Tamara Vučić.

Za ovu priliku, prva dama Srbije odabrala je izuzetno elegantnu i odmjerenu odijevnu kombinaciju koja savršeno balansira između klasičnog stila i modernih trendova. Tamara se pojavila u upečatljivoj haljini od satena, u specifičnoj petrol boji, koja je zahvaljujući odsjaju materijala davala notu luksuza čitavom izgledu.

Pogledajte kako izgleda haljina Tamare Vučić:

Sam model haljine ističe se prefinjenošću. Dužina je ispod koljena, a lepršavi donji dio pruža slobodu pokreta. Poseban pečat stajlingu dali su rukavi koji padaju u bogatim puf formama, kao i kragna koja se kopča oko vrata, što je detalj koji odiše otmenošću i strožim protokolarnim stilom.

Tamara Vučić je još jednom pokazala da vijerno njeguje stil koji odlikuju svedenost i diskretni glamur. Njen modni odabir u Pekingu ocijenjen je kao pun pogodak. Haljina je na pravi način istakla njenu figuru, dok je odabir boje bio osvježavajući, a opet dovoljno formalan za nivo događaja kojem je prisustvovala.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tamara Vučić haljina moda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA