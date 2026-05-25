Petrol haljina privukla sve poglede: Tamara Vučić zablistala u Pekingu (Foto)

Tamara Vučić pojavila se u otmenom izdanju u Pekingu na sastanku predsjednika Kine, Si Đinpinga i predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.

U Pekingu je danas počela svečana ceremonija uoči zvaničnog sastanka predsjednika Kine, Si Đinpinga i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. Dok su oči svjetske javnosti uprte u političke dogovore i jačanje prijateljstva dvaju zemalja, veliku pažnju medija i prisutnih privukla je i supruga srpskog predsjednika, Tamara Vučić.

Za ovu priliku, prva dama Srbije odabrala je izuzetno elegantnu i odmjerenu odijevnu kombinaciju koja savršeno balansira između klasičnog stila i modernih trendova. Tamara se pojavila u upečatljivoj haljini od satena, u specifičnoj petrol boji, koja je zahvaljujući odsjaju materijala davala notu luksuza čitavom izgledu.

Pogledajte kako izgleda haljina Tamare Vučić:

Sam model haljine ističe se prefinjenošću. Dužina je ispod koljena, a lepršavi donji dio pruža slobodu pokreta. Poseban pečat stajlingu dali su rukavi koji padaju u bogatim puf formama, kao i kragna koja se kopča oko vrata, što je detalj koji odiše otmenošću i strožim protokolarnim stilom.

Tamara Vučić je još jednom pokazala da vijerno njeguje stil koji odlikuju svedenost i diskretni glamur. Njen modni odabir u Pekingu ocijenjen je kao pun pogodak. Haljina je na pravi način istakla njenu figuru, dok je odabir boje bio osvježavajući, a opet dovoljno formalan za nivo događaja kojem je prisustvovala.

