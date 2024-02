"U susret Danu rijetkih bolesti": Cvijanovićeva i Vučićeva imale sastanak u Palati Republike

Srpski član Predsjedništva RS Željka Cvijanović održala je sastanak u Palati Republike sa suprugom predsjednika Srbije Tamarom Vučić.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Tom prilikom su obje izrazile punu podršku organizacijama i udruženjima koje se bave unapređenjem položaja djece i odraslih koji pate od različitih rijetkih bolesti i porodicama koje se susreću sa velikim izazovima u procesu liječenja.

Tokom susreta razmijenile su mišljenje i iskustva o položaju osoba oboljelih od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj i Srbiji, kao i o institucionalnim mehanizmima podrške oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim porodicama.

Ovom prilikom izrazile su punu podršku organizacijama i udruženjima koje se bave unapređenjem položaja djece i odraslih koji pate od različitih rijetkih bolesti i porodicama koje se susreću sa velikim izazovima u procesu liječenja, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Nakon sastanka prisustvovale su skupu pod nazivom "U susret Danu rijetkih bolesti" u Banjaluci.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je važnost održavanja ovog skupa na kojem se pokazuje jedinstvo između udruženja, Saveza za rijetke bolesti i predstavnika institucija kako bi bili uključeni u važnu misiju brige o čovjeku.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Najosjetljiviji smo kada je u pitanju briga o djeci", istakla je Cvijanovićeva u izjavi novinarima prije početka ovog skupa u Banjaluci.

Ona je rekla da za nju predstavlja posebno zadovoljstvo što večerašnjem skupu u Banjaluci prisustvuje supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić, što je jedan od pokazatelja da tijesno treba sarađivati u raznim oblastima, u konkretnom slučaju u zdravstvu.

Cvijanovićeva je rekla da je ponosna na vezu između institucija i raznih udruženja u Republici Srpskoj, ističući da su udruženja i članovi Saveza predano radili da ukažu institucijama šta su to potrebe oboljelih od rijetkih bolesti.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Mnoga dobra rješenja u raznim oblastima nastala su kao rezultat jednog takvog dijaloga i to je ključ za uspjeh", ukazala je Cvijanovićeva i dodala da to, prije svega, podrazumijeva svijest institucija i potrebu da se reaguje na adekvatan način.

Ona je rekla da u budućnosti treba čvršće sarađivati da bi bili na usluzi stanovništvu koje ima potrebe bilo koje vrste.

Cvijanovićeva je podsjetila da Republika Srpska ima Fond solidarnosti kojim je omogućeno da se sistemski prikupljaju sredstva za potrebe liječenja djece u inostranstvu, ističući da je ovo bila jedna od akcija koja je sve okupila.

"Ništa ne bi bilo da nema ljudi koji su predani u okviru udruženja i koji rade i žele da uspostave vezu i sa našim institucijama", zaključila je Cvijanovićeva.

Supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić izjavila je večeras u Banjaluci da Republika Srpska uvijek ima podrušku Srbije, ali da ih briga za djecu i čovjeka spaja i više od politike.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Briga za djecu i čovjeka je nešto što je najvažnije. To nas spaja i više od neke vrste politike i bilo čega drugoga", rekla je Vučićeva novinarima u Banjaluci gdje prisustvuje skupu "U susret Danu rijetkih bolesti".

Ona je istakla da je posebno sretna što je u Banjaluci i što se večeras govori o izuzetno važnoj temi, kao što je briga o najmilijima i o najslabijima, djeci.

"Mi pokazujemo brigu ne samo za djecu u Beogradu, već i za djecu u Banjaluci i raznim drugim gradovima, jer briga za djecu i briga za čovjeka je nešto što je najvažnije", naglasila je Vučićeva.

Ona je istakla da Srbija uvijek podržava Republiku Srpsku, kao što i Srpska podržava Srbiju, poštujući principe međunarodnog javnog prava, Povelju UN i Dejtonski mirovni sporazum.

Predsjednik Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske Biljana Kotur rekla je da je važno da rijetke bolesti budu prepoznate, kao i problemi koje imaju oboljeli.

"Večerašnjem skupu `U susret Danu rijetkih bolesti` prisustvuje i nekoliko djece koja su oboljela jer smo željeli da se vidi koliko su to raznolike potrebe, s obzirom na to da imamo sasvim funkcionalnih osoba do onih koji su na mehaničkoj ventilaciji sa aparatima i raznim drugim problemima", rekla je Koturova novinarima u Banjaluci.

Koturova je rekla da se ovaj skup održava povodom Međunarodnog dana oboljelih od rijetkih bolesti koji se obilježava posljednjeg dana februara.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da oboljeli od rijetkih bolesti imaju ne samo zdravstvene, već i mnoge druge potrebe u svom životu u čemu im treba pomoći.

"Moramo da razmišljamo i o školstvu, zaposlenju, o radu i samostalnom životu oboljelih od rijetkih bolesti gdje mi, kao institucije, možemo da im pomognemo", rekao je Šeranić večeras novinarima u Banjaluci gdje prisustvuje skupu "U susret Danu rijetkih bolesti".

On je izrazio nadu da će se u narednom periodu moći razgovarati i o ovim temama zahvaljujući upornosti Saveza i podrški institucija.

(Srna/Mondo)