PRVA DAMA SRBIJE KAO BARBIKA: Tamara Vučić nije odoljela popularnom filteru koji je zaludio cijeli svijet

Svi su poludjeli za Barbikom, pa je Barbimanija osvojila svaki kutak planete. Film o najpopularnijoj lutki obara rekorde u bioskopima, sve oko nas je ružičasto. Svijetom hara i jedan Barbi filter, apsolutni hit na društvenim mrežama, kome nije mogla da odoli ni prva dama Srbije Tamara Vučić.

Ne znamo da li se Tamara igrala s Barbikama kad je bila mala, ali se ludo zabavlja na svom Instagramu, gdje je na trenutak svratila u Barbilend.

Aplikacija radi tako što na osnovu vašeg izgleda, boje kose i očiju procjenjuje koja ste Barbi: da li originalna plavuša u glamuroznoj garderobi sa pink detaljima ili pak neka od njenih prijateljica.

„Go with the flow”, napisala je Tamara uz fotografiju zgodne brinete koja podsjeća na nju, ne samo likom, već i stilom: braon pantalone, savršeno skrojen bež sako i košulja nježno roze boje, u skladu sa temom, piše hello.

Nedavno je stajlingom Tamara Vučić pokazala šta čita i koliko joj najtoplije godišnje doba prija, a jedan video na njenom Instagram profilu pokazuje da prva dama u svemu pronalazi oblik srca.

