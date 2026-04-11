5 pravila za savršeno čisto suđe iz mašine: Da li znate čemu služi donja korpa?

Da li ste sigurni da pakujete suđe u mašinu na najbolji način?

Savršeno čisto posuđe nije rezultat rada skupe mašine za suđe ili posebnog deterdženta, već pravilnog rasporeda tanjira, šerpi i čaša.

Kada se pridržavate ovih pet pravila, svaki ciklus pranja donosi sjajne rezultate, a suđe blistaju.

Mašina za suđe je jedan od najkorisnijih kućnih aparata, ali često ne daje rezultate kakve očekujemo. Razlog nije u samoj mašini, već u načinu na koji raspoređujemo posuđe.

Ako želite da svaki tanjir zablista, a čaše budu kristalno čiste, važno je da znate nekoliko osnovnih pravila. Evo detaljnog vodiča koji će vam pomoći da izbjegnete greške i da iz mašine izvučete maksimum.

1. Donja korpa je za najprljavije suđe

Donja korpa trpi najjači mlaz vode i višu temperaturu, pa je namijenjena za tanjire, činije, šerpe, tiganje i vatrostalne posude. Sve što je masno ili zahtjeva temeljno pranje najbolje se pere upravo ovdje. Ako osjetljivo posuđe stavite dole, rizikujete da se ošteti ili deformiše.

2. Osjetljivo posuđe ide gore

Čaše, plastika i tanje suđe uvijek se stavlja u gornju korpu. Tamo su uslovi blaži, pa nema opasnosti od pucanja ili deformacije. Na ovaj način produžavate vijek trajanja osjetljivih komada i osiguravate da ostanu u savršenom stanju.

3. Ne pretrpavajte mašinu

Jedna od najčešćih grešaka je želja da se u jednom pranju ubaci što više posuđa. Kada je suđe previše zbijeno, voda i deterdžent ne mogu da dopru do svih površina. Rezultat su fleke, ostaci hrane i potreba za ponovnim pranjem. Bolje je uključiti mašinu dva puta nego imati polovično oprano posuđe.

4. Pazite da prskalice rade nesmetano

Veliki tanjiri ili šerpe mogu da blokiraju prskalice ili posudu za deterdžent. Ako se to desi, pranje neće biti efikasno. Prije nego što zatvorite mašinu, provjerite da li se prskalice slobodno okreću i da li ništa ne zaklanja put vodi.

5. Pravilno rasporedite posuđe za najbolje rezultate

Najveće i najprljavije komade stavite u donju korpu, a osjetljive u gornju. Na taj način mašina radi optimalno, posuđe se pere ravnomjerno, a vi izbjegavate oštećenja. Pravilnim rasporedom ne samo da dobijate čistije suđe, već i produžavate životni vijek i mašine i posuđa.