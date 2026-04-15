Mali stan od 27 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Ogledalima postignuto čudo, dom sija od ljepote i svjetlosti

od 27 kvadrata pokazuje da veličina prostora nije uvijek presudna za kvalitet života. Pametna organizacija, multifunkcionalni namještaj, kreativna rješenja i pažljivo odabrani dekorativni detalji pretvaraju 27 kvadratnih metara u topao, funkcionalan i inspirativan dom.

Svjetlost, ogledala i lični dodiri čine da prostor odiše šarmom i udobnošću, dok inovacije pokazuju da se i u malom stanu može živjeti sa stilom.

Život u malom stanu često se doživljava kao kompromis, ali uz kreativnost i pažljivo planiranje, svaki kvadratni metar može da postane dragocjen. Upravo takav primjer je jedan stan od 27 kvadrata u Parizu, koji odiše svjetlošću i toplinom. Pametna rješenja ga čine udobnim i predstavljaju bogat izvor inspiracije.

Najveći adut stana je obilje prirodne svjetlosti. Veliki prozori i visoki plafoni doprinose osjećaju prostranosti, a ogledala postavljena na strateškim mjestima dodatno reflektuju sunčeve zrake. Vertikalni, dugi modeli stvaraju iluziju dubine i lako se održavaju. Trikovi sa ogledalima pokazuju koliko detalji mogu da promjene percepciju prostora.

Kuhinja je funkcionalna i dobro iskorišćena. Veliki frižider, rijetkost u pariskim stanovima, predstavlja poseban komfor. Svaki kutak je optimizovan – mjesta za začina i sredstva za čišćenje do sklopivih stolica koje se diskretno skrivaju iza ogledala. Sto na razvlačenje i sklopive stolice omogućavaju da se stan brzo prilagodi kad dođu prijatelji.

U dnevnom boravku, kauč je pomjeren kako bi se maksimalno iskoristila prirodna svjetlost. Stočići sa cvijećem, svijećnjacima i dekoracijom unose lični pečat. Poseban kutak zauzima kolekcija knjiga.

Odlično rješenje je "francuski balkon" na kojem je montiran stočić na rasklapanje. Dovoljno je prostran da na njega stane knjiga, čaše ili večera za dvoje.

Spavaća soba je skromnih dimenzija, ali garderoberi sa ogledalima vizuelno povećaju prostor i dragocjeno su mjesto za odlaganje svih stvari. Tu je i toaletna komoda za parfeme sa fiokama za veš i aksesoare, pored kreveta stoji noćni stočić, a posebno mjesto je predviđeno za mačku. Zidove krasi crno-bijela nostalgična fotografija.

Kupatilo ima odličan raspored. Ima mjesta za prostranu tuš kabinu, veš-mašinu, ormarić za peškire, korpu za veš i dodatne police. Biljke unose svježinu, a čitavo kupatilo odiše prozračnošću.

Sa svojih 27 kvadratnih metara, mali stan je, zahvaljujući pametnim rješenjima i inovacijama, postao funkcionalan i prijatan dom. Iako je u početku postojala ideja da se vlasnica preseli u veći prostor, optimizacija ormana i inovativni sto za prozor učinili su da stan zadovoljava sve potrebe. Najveći adut ostaje obilje prirodne svjetlosti, a pogledajte detalje u galeriji slika.