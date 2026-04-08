Zavirite u luks stan Saše Kovačevića od pola miliona evra

Saša je vodio računa o svakom detalju u stanu u kom najviše provodi vremena.
Izvor: MONDO/Matija Popović
Pjevač Saša Kovačević već neko vreme uživa u životu u luksuznom stanu u elitnom delu Beograda, gde živi sa svojom trudnom vjerenicom Zoranom Tasovac. Ova nekretnina nalazi se u prestižnom kompleksu, a među njegovim komšijama su i poznata imena poput Novaka Đokovića, Milice Pavlović, Filipa Krajinovića i Milice Todorović.
Pjevač je pre nekoliko godina na društvenim mrežama podijelio snimak iz svog doma, koji je odmah privukao veliku pažnju. Stan je uređen u svetlim tonovima, sa pažljivo biranim detaljima koji prostoru daju sofisticiran i moderan izgled.