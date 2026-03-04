Otpjevao najveći hit na estradi pa nestao nakon strašne tragedije: Kuća mu izgorjela do temelja, a ovako danas izgleda

Mnogi ne znaju da je čuveni kafanski hit "Nije mene dušo ubilo", prvi otpjevao Goran Dimitrijadis Dima. Međutim, nakon ogromnog uspjeha, nestao je iz javnosti, a tek se kasnije otkrila sumorna istina

Izvor: YouTube/iZoi

Ako postoji ijedna pjesma uz koju većina lomi čaše dok pjeva iz sveg glasa, to je zasigurno "Nije mene dušo ubilo". Ovaj vanvremenski hit svojevremeno je otpjevao Goran Dimitrijadis, poznatiji kao Dima.

Nažalost, on poslije ove numere nije imao većih hitova, ali je u jednom periodu često bio gost na koncetima sa koleginicama kao što su Mira Škorić i Hani, ali i na različitim veseljima, po restoranima i kafanama, neretko kod vrlo uglednih domaćina.

"Sve te poslove sam imao bez praktično ikakve reklame, samo zahvaljujući toj pjesmi. Inače, nikada nisam hteo da snimam po svaku cijenu. Ja ne shvatam to da neko proda njivu ili neko drugo imanje da bi snimio CD. Ja muziku nikada nisam doživljavao kao trgovinu", pričao je Dima za medije svojevremeno.

Izvor: pritnscreen/instagram

Iako su mu mnogi predviđali fenomenalnu karijeru, sudbina je za njega imala drugačije planove. Nažalost, nakon što mu je 2000. kuća izgorjela do temelja, Gorana je praktično nestao iz javnosti, a tek je godinama kasnije otkrio šta se sve dešavalo u njegovom životu:

"Desila se neka moja lična tragedija, privatna… Iz tog razloga me nije bilo, u dvije reči izgorjela mi je kuća i ja sam to radio zadnjih 15, 20 godina, da skratim. Ali sam bio na svim mogućim radijima i televizijama ali nisam imao vremena da gostujem. Nisam radio muzičku već betonsku ploču", rekao je pevač, objašnjavajući da je njegov prioritet postala izgradnja novog doma.

"Na kraju sam napravio dvije kuće, svojim poštenim radom. Zato i nisam ulagao u muziku, u pjesme", ispričao je Dima tada za medije.

Od njegovog povlačenja se o pevaču malo toga zna, ali sudeći po njegovom Instagramu muzika mu je i dalje velika ljubav, a nerijetko izbacuje slike sa poznatim pjevačicama. Takođe je poznato da je jedno vrijeme radio i kao taksista.

