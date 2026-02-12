logo
Samo oni sa najboljim vidom uspjeće da pronađu Mileta Kitića na ovoj fotki: Pjevač pozirao golišav, a niko ga ne vidi

Mile Kitić objavio je fotku sa odmora, a njegova objava nasmijala je sve.

Fanovi ne mogu da pronađu Mileta Kitića na slikama Izvor: pritnscreen/instagram

Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić napravili su predah od obaveza i otputovali u sunčanu Dominikanu gdje imaju luksuznu nekretninu.

Pogledajte kako izgleda njihov stan:

Pjevač je iskoristio priliku da "napuni baterije" te se prepustio čarima tropskog sunca, a potom se i pohvalio bojom koju je nabacio.

Međutim, njegova fotka bez majice napravila je bum na mrežama, jer su njegovi pratioci u prvi mah imali problem da ga nađu na slici.

Izvor: pritnscreen/instagram

Kitić je toliko pocrnio da se "stopio" sa vratima, a ljudi su se šalili da je postao "nevidljiv".

Da li ste vi uspjeli da ga nađete?

(MONDO)

