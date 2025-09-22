logo
Mile Kitić grmio na hrvatskom stadionu: Pobijedili Dinamo i zaredali trijumfe, pa slavili uz "Plavu ciganku"

0

Izgleda da se fudbaleri Gorice opuštaju uz Mileta Kitića. Sigurno je da su to uradili nakon pobjede nad Slaven Belupom.

Fudbaleri Gorice slavili pobjedu uz pjesmu Mile Kitića Izvor: Youtube/ MAXSport/ Printscreen

Ne mogu Hrvati bez "cajki" kako oni zovu turbo-folk hitove iz Srbije. Gorica je u sedmom kolu HNL-a pobijedila Slaven Belupo 2:1 i popela se u vrh tabele, a očigledno su igrači slavili uz - Mileta Kitića.

Na meču su Marijan Čabraja i Ante Kavelj postigli golove za pobjedu, a dok je nakon utakmice trener Mario Carević davao izjavu iza njegovog izlaganja mogao je da se čuje čuveni hit "Plava ciganko"

"Ne, nismo kroz sedmicu trenirali na novom travnjaku jer smo morali da ga čuvamo za utakmicu, ali mogu da potvrdim da je u fantastičnom stanju. Takve pobjede mogu biti opasne za nastavak prvenstva i premda sam ponosan na izvedbu igrača protiv Dinama, mi smo to morali arhivirati i odmah se okrenuti Slavenu Belupu. Riječ je o izuzetno kvalitetnom suparniku, koji je na tragu prošlosezonskih igara i ima dvije pobjede zaredom", rekao je Carević dok se u pozadini čuo hit Mileta Kitića. To možete čuti na snimku, od 9:07 pa nadalje: 

Grmi Mile Kitić u Velikoj Gorici
Izvor: YouTube/Max Sport

Gorica igra sjajno 

Prije nego što je u ovom kolu Dinamo preuzeo prvo mjesto na tabeli pobjedom u derbiju nad Hajdukom Gorica ga je savladala na "Maksimiru", a do sada ovaj klub ima 11 bodova i četvrti je na tabeli. Ispred njih su Dinamo, Hajduk i Lokomotiva. 

Sjećamo se da je sada tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić bio suspendovan u Šalkeu zajedno sa Mladenom Krstajićem jer je bez dozvole kluba otišao na koncert Mileta Kitića u Duizburgu. Sada suspenzija neće biti, imalo je šta da se proslavi u Gorici. 

