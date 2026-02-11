Gore mreže zbog Srba i Ben Banija sa Superboula: U sve umiješana i Tea Tairović, Portorikanac nas "iskopirao"

Sprektakularan nastup Bed Banija privukao je veliku pažnju i na Balkanu i to iz najnevjerovatnijeg razloga.

Izvor: Youtube/NFL/printscreen/printscreen/youtube/Tea Tairovic

Portorikanski umjetnik Bed Bani i dalje je tema javnosti nakon eksplozivnog nastupa na Superboulu koji je oborio rekorde gledanosti.

Podsjetimo, dobitnik Gremija doneo je portorikansku kulturu na scenu stadiona Levi u Santa Klari u Kaliforniji, izvodeći niz svojih hitova u pretežno izvođenju na španskom jeziku.

Šou je kulminirao predstavljanjem zemalja koje čine američki kontinent, počevši od južne hemisfere i Čilea, pa sve do sjeverne hemisfere i Kanade, da bi završio Portorikom.

Uslijedile su podijeljene reakcije širom svijeta, te su s jedne strane oni koji su oduševljeni performansom, dok su sa druge strane pristalice Trampa koje su žestoko kritikovale nastup.

I u čitavu situaciju morali su da se umiješaju i Srbi!

Superboul nastup Bed Banija glavna je tema na srpskom X-u, a razlog je urnebesan - ispade da je portorikanska zvijezda iskopirala srpsku pjevačicu Teu Tairović.

Izvor: printscreen/youtube/Tea Tairovic

Dio gdke Bed Bani i njegovi igrači mašu zastavama mnoge je podsketio na Tein spot "Balkanija", te je jedan od najčešćih komentara bio "Sve smo prvi radili".

Tea Tairović Balkanija Izvor: YouTube

Možda će vas zanimati "Šamar u lice Americi, jedan od najgorih ikada": Tramp brutalno kritikovao nastup poznatog pevača na Superboulu

Urbnebesne reakcije samo su se ređale:

"Želimo Teu na sledećem Superbou, ona bi pokidala", "Benito Tairović", "Bukvalno smo ispred vremena uvek bili", "Svi su oni Srbi ako se ne varam"... pisali su ljudi kako na X-u, tako i na Instagramu.

Pogledajte kadrove iz spota "Balkanija" i sa nastupa Bed Banija sa Superboula:

