Gore mreže zbog Srba i Ben Banija sa Superboula: U sve umiješana i Tea Tairović, Portorikanac nas "iskopirao"

Izvor mondo.rs
0

Sprektakularan nastup Bed Banija privukao je veliku pažnju i na Balkanu i to iz najnevjerovatnijeg razloga.

Bed Bani iskopirao Teu Tairović Izvor: Youtube/NFL/printscreen/printscreen/youtube/Tea Tairovic

Portorikanski umjetnik Bed Bani i dalje je tema javnosti nakon eksplozivnog nastupa na Superboulu koji je oborio rekorde gledanosti.

Podsjetimo, dobitnik Gremija doneo je portorikansku kulturu na scenu stadiona Levi u Santa Klari u Kaliforniji, izvodeći niz svojih hitova u pretežno izvođenju na španskom jeziku.

Šou je kulminirao predstavljanjem zemalja koje čine američki kontinent, počevši od južne hemisfere i Čilea, pa sve do sjeverne hemisfere i Kanade, da bi završio Portorikom.

Uslijedile su podijeljene reakcije širom svijeta, te su s jedne strane oni koji su oduševljeni performansom, dok su sa druge strane pristalice Trampa koje su žestoko kritikovale nastup.

I u čitavu situaciju morali su da se umiješaju i  Srbi!

Superboul nastup Bed Banija glavna je tema na srpskom X-u, a razlog je urnebesan - ispade da je portorikanska zvijezda iskopirala srpsku pjevačicu Teu Tairović.

Izvor: printscreen/youtube/Tea Tairovic

Dio gdke Bed Bani i njegovi igrači mašu zastavama mnoge je podsketio na Tein spot "Balkanija", te je jedan od najčešćih komentara bio "Sve smo prvi radili".

Tea Tairović Balkanija
Izvor: YouTube

Urbnebesne reakcije samo su se ređale:

"Želimo Teu na sledećem Superbou, ona bi pokidala", "Benito Tairović", "Bukvalno smo ispred vremena uvek bili", "Svi su oni Srbi ako se ne varam"... pisali su ljudi kako na X-u, tako i na Instagramu.

Pogledajte kadrove iz spota "Balkanija" i sa nastupa Bed Banija sa Superboula:

Bonus video:

Pogledajte

03:07
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA HOLIVUD, A U DUŠI PAKAO! Stručnjak otkriva koji su najčešći okidači LETNJE DEPRESIJE i kako se manifestuje
Izvor: Kurir TV
Izvor: Kurir TV

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!

