"Vezali su ga selotejpom i prijetili pištoljem i nožem": Advokat Daniela Kajmakoskog progovorio o otmičarima

Advokat Daniela Kajmakoskog se oglasio s novim informacijama

Pop pjevač Daniel Kajmakoski otet je u Beogradu u februaru, o čemu se naširoko pričalo. Advokat Branislav Stanišić progovorio je sad o osumnjičenima, te naveo kako se Daniel trenutno osjeća.

- Kao pomoćnik i prijatelj Daniela Kajmakoskog, mogu da vas obavestim da do ovog trenutka nije došlo do konkretnijih rezultata u pogledu lišenja slobode osumnjičenih za krivično djelo otmice. Nadamo se da će policija svojim radom uspjeti da realizuje sve neophodne aktivnosti kako bi osumnjičeni bili privedeni pravdi i kako bi krivični postupak mogao da započne u što skorijem roku - rekao je Branislav, pa dodao:

- Otprilike smo upoznati sa činjenicama kojima policija raspolaže, a koje bi mogle da doprinesu lociranju i identifikaciji izvršilaca. Otežavajuća okolnost jeste to što se, prema dosadašnjim saznanjima, najvjerovatnije radi o licima koja nisu državljani Republike Srbije i koja su se sticajem okolnosti našla na njenoj teritoriji. Pod velikim je znakom pitanja da li su u Republiku Srbiju ušla regularno i u skladu sa zakonom ili su se ovde našla ilegalnim putevima, u svojstvu migranata.

- Psihičko stanje Danijela Kajmakoskog trenutno je stabilno. On sprovodi sve ranije dogovorene nastupe i ispunjava profesionalne obaveze. Ipak, mnogo teže posljedice ovaj događaj ostavio je na njegovu porodicu - naveo je advokat.

- Otmičari su Daniela vezali selotejp trakom i uz pretnju pištoljem i nožem primorali ga da uđe u svoje vozilo, kojim su potom upravljali u pravcu Rume. Incident je započeo u blizini Beton hale, gde su pokušali da ga zaustave, a policija je u tom trenutku pokušala da izvrši redovnu kontrolu vozila. Bježeći od policije, osumnjičeni su velikom brzinom nastavili ka Rumi, ali zbog magle i nepoznavanja terena, na izlazu kod kružnog toka udarili su u bankinu. Vozilo je pretrpelo velika oštećenja i nije moglo dalje da se kreće. U strahu od policije, koja ih je uočila, osumnjičeni su napustili automobil i dali se u bjekstvo. Policija je potom pronašla Danijela vezanog na zadnjem sjedištu, nakon čega se sve dalje odvijalo kako je javnosti već poznato. U ovom trenutku ne možemo da nagađamo ko bi mogao da stoji iza ovog krivičnog dela, niti koji su motivi. Činjenica je da je u poslednje vrijeme zabilježeno više incidenata usmjerenih ka javnim ličnostima sa estrade, ali o eventualnim razlozima i nalogodavcima ne bismo spekulisali. Očekujemo da će, nakon lišenja slobode osumnjičenih, motivi biti preciznije utvrđeni, kao i to da li je eventualno postojao nalogodavac.

"On nikome nikad nije ostao dužan"

- Danijel je izuzetan umetnik i čovek, koji nikada nikome nije ostao dužan, niti je imao bilo kakve veze sa nezakonitim radnjama. On i njegova porodica žive od svog poštenog rada. Njegova bezbednost je trenutno na visokom nivou, a preduzete su sve mjere kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvog događaja. Kada budemo imali nove informacije ili dođe do značajnih pomaka u istrazi, uz saglasnost Daniela Kajmakoskog, blagovremeno ćemo obavijestiti javnost. Nadamo se da se niko više sa estrade neće naći u situaciji kakvu je on preživio - zaključio je advokat Branislav Stanišić.

