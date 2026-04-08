Mali stan u Njujorku koji će vas oduševiti: U 35 kvadrata "spakovano" je sve što vam treba

U malom njujorškom domu, kreativnost se vidi u svakom kutku. Arhitekta je uspio da iskoristi sve skrivene prostora na praktičan način.

Izvor: Youtube / Architectural Digest

Funkcionalnost, estetika i praktičnost su najvažniji principi uređenja ovog malog stana od 35 kvadrata.

od 35 kvadrata. Krevet se sklapa u zidni ormar, oslobađajući prostor tokom dana i pretvarajući sobu u dnevni boravak.

se sklapa u zidni ormar, oslobađajući prostor tokom dana i pretvarajući sobu u dnevni boravak. Dizajn je uklopljen sa ostatkom enterijera, pa krevet ne djeluje kao kompromis već kao dio elegantnog prostora.

Benov san o malom, ali funkcionalnom domu u Njujorku pretvoren je u stvarnost zahvaljujući dizajneru Endrjuu Magasu, koji je pažljivo osmislio svaki detalj kako bi mali stan od 35 kvadrata bio maksimalno iskorišćen.

"Glavni izazov bio je da se uklopi mnoštvo funkcionalnosti, a da prostor ne djeluje zagušeno", objašnjava Endrju. Rješenje je pronašao u pametnom rasporedu i iskorišćavanju svakog kvadratnog centimetra. U kuhinji su indukciona ploča sa dvije ringle, skriveni frižider i zidna rerna, a pozadina je prekrivena bijelim mat pločicama.

Poseban detalj je polica za sušenje posuđa, integrisana u ormar iznad sudopere – "spasena" iz druge kuće i pretvorena u dragoceno rješenje. "Ono što je za nekoga otpad, za drugoga može biti blago", kaže arhitekta.

Izvor: Youtube / Architectural Digest

Kako bi sakrio radijatore i klima uređaj, on je napravio klupu ispod prozora. Sa nje se otvara pogled na pravu zvijezdu doma – kosu vizuru Ist Rivera. Ben priznaje: "Želio sam da živim u Njujorku zauvijek i bio sam spreman da živim u malom prostoru; samo mi je bilo važno da ima ovakav karakter."

Sto za doručak je vešto skriven. Može da se izvuče i odlično je dizajniran, zahvaljujući ideji kompanije specijalizovane za modularne, kamper kombije. Njihova filozofija je da svaki element bude sklopiv i lako prilagodljiv različitim potrebama i upravo ta ideja je prenijeta u Benov mali stan.

Endru je kreirao male zone koje maksimalno koriste prostor. Krevet na rasklapanje se otvara i zatvara po potrebi, dok ugradne police predstavljaju mini biblioteku. Uramljeni šortsevi, pronađeni u second-hand prodavnici, dodaju lični pečat i toplinu. Kauč definiše prostor za sjedenje i daje mu "okvir".

Ovaj mali njujorški dom pokazuje kako kreativnost, funkcionalnost i pažljivo osmišljeni detalji mogu pretvoriti skroman prostor u inspirativan enterijer, a vi pogledajte još detalja u galeriji slika.