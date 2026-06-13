Ovom komšijskom ostrvu turisti vraćaju čak i kamenčiće: Legenda o kletvi i danas izaziva strah

Na samo nekoliko minuta vožnje od Dubrovnika nalazi se Lokrum, jedno od najljepših ostrva na Jadranu, ali i mjesto koje prati jedna od najpoznatijih legendi u Evropi. Ovo je priča o njemu.

Izvor: Shutterstock/Miroslav Posavec

Na samo nekoliko stotina metara od Dubrovnika nalazi se Lokrum, jedno od najljepših ostrva na Jadranu.

Mnogi ga danas poznaju kao lokaciju na kojoj su snimane scene popularne serije "Igra prestola", ali iza njegove nestvarne ljepote krije se priča koja vijekovima izaziva jezu među lokalnim stanovništvom.

Riječ je o čuvenom "Lokrumskom prokletstvu", legendi koja se prenosi generacijama i koju neki porede sa pričom o prokletstvu grobnice faraona Tutankamona.

Ono što ovu priču čini posebno intrigantnom jeste činjenica da su brojne tragedije povezane sa ljudima koji su tokom istorije posjedovali ostrvo zaista zabilježene u istorijskim dokumentima.

Sve je počelo odlaskom benediktinskih monaha

Korijeni legende vode nas u 1798. godinu. Tada su benediktinski monasi, koji su na Lokrumu živeli gotovo osam vijekova, bili primorani da napuste ostrvo nakon promjene vlasti.

Prema predanju, prije odlaska su održali posljednju misu u crkvi Svete Marije, a zatim pod okriljem noći krenuli u neobičnu povorku. Ogrnuti crnim habitima i sa upaljenim svijećama okrenutim prema zemlji, tri puta su obišli cijelo ostrvo.

Dok je vosak kapao iza njihovih koraka, navodno su izgovarali iste riječi:

"Neka bude proklet svako ko Lokrum prisvoji radi lične koristi."

Nedugo zatim, 7. avgusta 1798. godine, poslednji monasi napustili su ostrvo i nikada se nisu vratili.

Niz tragedija koje su podstakle legendu

Pet godina kasnije, Lokrum je prodat trojici dubrovačkih plemića. Ono što se potom dogodilo mnogi i danas smatraju dokazom da kletva zaista postoji.

Jedan od vlasnika skočio je kroz prozor pod nerazjašnjenim okolnostima, drugi se utopio u moru nedaleko od ostrva, dok je treći izvršio samoubistvo u svojoj kući.

Naredni vlasnik, bogati kapetan Tomašević, nije izgubio život, ali je izgubio gotovo sve što je imao. Bankrotirao je i bio prinuđen da proda ostrvo.

Nakon njega Lokrum je naslijedio doktor Jakopović iz Budimpešte, čovek za kog se kasnije ispostavilo da nikada nije završio medicinu i da se lažno predstavljao. Posramljen i javno razotkriven, povukao se iz javnosti, a njegov nasljednik se ubrzo utopio tokom plovidbe prema ostrvu.

Izvor: Plaža na ostrvu Lokrum

Tragične sudbine evropskih plemića

Najpoznatije priče vezane su za članove habzburške dinastije.

Nadvojvoda Maksimilijan, mlađi brat cara Franje Josifa, kupio je Lokrum kao privatno utočište za sebe i suprugu Šarlotu. Međutim, ubrzo je prihvatio krunu Meksika i postao car te zemlje.

Njegova vladavina trajala je svega nekoliko godina. Nakon političkog prevrata uhapšen je i strijeljan, dok je njegova supruga doživjela težak psihički slom od kog se nikada nije oporavila.

Nesreća nije zaobišla ni bavarskog kralja Ludviga Drugog, koji je takođe boravio na Lokrumu. Nedugo nakon posjete ostrvu proglašen je neuračunljivim i svrgnut sa prijestola. Ubrzo je pronađen mrtav u jezeru pod misterioznim okolnostima.

Još jedna tragedija vezuje se za princa Rudolfa, sina cara Franje Josifa i čuvene carice Sisi. Njegova smrt u dvorcu Majerling zajedno sa mladom baronicom Marijom fon Vecerom ostala je jedna od najvećih misterija evropske istorije.

Da li je i atentat u Sarajevu dio kletve?

Pojedini ljubitelji ove legende tvrde da se čak i događaji koji su doveli do Prvog svetskog rata mogu povezati sa Lokrumom.

Naime, prestolonasljednik Franc Ferdinand i njegova supruga Sofija planirali su da deo leta provedu na ostrvu. Umjesto toga, otputovali su u Sarajevo, gde ih je 1914. godine ubio Gavrilo Princip.

Atentat je pokrenuo lanac događaja koji je doveo do Prvog svetskog rata i sloma nekoliko velikih evropskih carstava.

Posjetioci i danas vraćaju suvenire

Danas je Lokrum zaštićeni rezervat prirode i jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u okolini Dubrovnika. Hiljade turista svakodnevno obilaze njegove botaničke vrtove, srednjovekovni manastir i čuveno "Mrtvo more", malo slano jezero skriveno među stijenama.

Ipak, priča o prokletstvu nije nestala.

Prema navodima uprave ostrva, svake godine na njihovu adresu stižu paketi iz različitih dijelova svijeta. U njima se nalaze kamenčići, školjke, paunova pera i drugi sitni predmeti koje su turisti poneli sa Lokruma kao uspomenu.

Mnogi uz pošiljke šalju i poruke u kojima tvrde da su ih nakon posjete ostrvu zadesile razne nesreće, pa iz predostrožnosti vraćaju ono što su odnijeli.

Da li je riječ o pukom nizu slučajnosti ili o jednoj od najneobičnijih evropskih legendi, svako mora da procjeni sam. Jedno je sigurno, ako posjetite Lokrum, možda je ipak najbolje da kamenčiće ostavite tamo gdje ste ih pronašli.

(EUpravo zato/putnikofer.hr)