Da li ste čuli za šume koje liječe? Ovo je jedna od njih koja je nedavno dobila zvaničan status terapeutske šume

Busako šuma dobila je međunarodni sertifikat terapeutske šume i pridružila se maloj grupi od samo četiri takva mjesta na svijetu koja se koriste za unapređenje zdravlja i blagostanja ljudi.

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U svijetu postoje samo četiri zvanično sertifikovane terapeutske šume, a jedna od njih nalazi se u Portugalu. Nacionalna šuma Busako (Bussaco) postala je prva takva šuma na Iberijskom poluostrvu, čime je svrstana među najposebnija prirodna područja na planeti namijenjena terapijskom boravku u prirodi.

Sertifikat joj je 17. jula dodelila organizacija Healing Forest - International Certification Office, nakon višegodišnjeg procesa procjene i pripreme. Ovim priznanjem portugalska šuma u mjestu Luso, u opštini Mealhada, pridružila se malobrojnoj grupi terapeutski priznatih šuma u svijetu, među kojima su i lokacije u Austriji i Njemačkoj.

Predsjednik Fondacije šume Busako Gonsalo Breda Markeš ocijenio je da sertifikat predstavlja veliko priznanje, ali i odgovornost.

"Ova potvrda nas svrstava među samo četiri terapeutske šume na svijetu i donosi nam međunarodni značaj, ali istovremeno nosi i veliku obavezu da sačuvamo i razvijamo ovaj jedinstveni prostor", rekao je Markeš.

Prirodna oaza sa više od 250 vrsta drveća

Šuma Busako prostire se na oko 105 hektara i smatra se jednom od najbogatijih prirodnih i kulturnih cjelina u Evropi. U njoj raste oko 250 vrsta drveća i žbunja, a područje je poznato po izuzetnoj biološkoj raznovrsnosti, istorijskim građevinama i pejzažima.

Ovaj prostor podeljen je na nekoliko posebnih cjelina - arboretum, vrtove i Dolinu paprati, reliktnu šumu i borovu šumu Markiza. Upravo kombinacija prirodnog okruženja, tišine, čistog vazduha i mogućnosti kontrolisanog boravka u prirodi bila je jedan od razloga za dobijanje sertifikata.

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Šta zapravo znači terapeutska šuma?

Prema kriterijumima organizacije Healing Forest, terapeutske šume nisu samo uređeni parkovi ili mjesta za odmor, već prirodni prostori posebno prilagođeni za terapijsku upotrebu.

U njima rade obučeni terapeuti koji vode programe namijenjene različitim zdravstvenim potrebama. Boravak u ovakvom okruženju može biti podrška klasičnim medicinskim tretmanima, posebno kod stanja povezanih sa stresom, hroničnim bolestima i smanjenim kvalitetom života.

Da bi neka šuma dobila ovu oznaku, mora da ispuni stroge kriterijume, od prirodnih barijera koje smanjuju buku i štite od vjetra, preko staza različite težine, do posebno uređenih prostora za terapijske vježbe, opuštanje i meditativne aktivnosti.

Proces sertifikacije uključuje detaljnu analizu dokumentacije, stručni pregled na terenu i procenu prirodnih karakteristika prostora. Sertifikat za šumu Busako važi do 2031. godine.

Nauka potvrđuje koristi boravka u prirodi

Istraživanja sprovedena tokom poslednje decenije ukazuju na brojne koristi boravka u šumskom okruženju. Među njima se navode smanjenje stresa, anksioznosti i depresivnih simptoma, snižavanje krvnog pritiska, jačanje imunog sistema, poboljšanje sna i pozitivni efekti na kognitivne sposobnosti.

Najviše istraživanja o ovoj oblasti dolazi iz azijskih zemalja, posebno Japana, gdje je još početkom osamdesetih godina razvijen koncept poznat kao šumsko kupanje (shinrin-joku).

Od japanske tradicije do savremene terapije

Šumsko kupanje podrazumijeva svjesno i usporeno povezivanje sa prirodom, šetnju kroz šumu, osluškivanje zvukova, mirise biljaka i potpuno prisustvo u trenutku. Ova praksa razvijena je u Japanu 1982. godine kao dio nacionalnog zdravstvenog programa usmjerenog na smanjenje stresa.

Iako su šumsko kupanje i šumska terapija povezani, postoje razlike. Šumsko kupanje uglavnom predstavlja praksu za poboljšanje opšteg blagostanja i mentalnog zdravlja, dok je šumska terapija formalizovaniji pristup koji vode sertifikovani terapeuti i koji može biti povezan sa konkretnim zdravstvenim indikacijama.

Organizacije koje obučavaju stručnjake za ovu oblast navode da cilj šumske terapije nije samo opuštanje, već i jačanje mentalnog zdravlja, fizičke kondicije, društvenih veza i povezanosti čovjeka sa prirodom.

Busako šuma sada predstavlja primer kako priroda može postati dio savremenog pristupa zdravlju, ne kao zamjena za medicinu, već kao prostor koji doprinosi boljem fizičkom i psihičkom stanju ljudi.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)