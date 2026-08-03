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Da li ste čuli za šume koje liječe? Ovo je jedna od njih koja je nedavno dobila zvaničan status terapeutske šume

Da li ste čuli za šume koje liječe? Ovo je jedna od njih koja je nedavno dobila zvaničan status terapeutske šume

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
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Busako šuma dobila je međunarodni sertifikat terapeutske šume i pridružila se maloj grupi od samo četiri takva mjesta na svijetu koja se koriste za unapređenje zdravlja i blagostanja ljudi.

Bosako, šuma koja liječi: Prva terapeutska šuma nalazi se u Portugalu Izvor: Shutterstock/LariBat

U svijetu postoje samo četiri zvanično sertifikovane terapeutske šume, a jedna od njih nalazi se u Portugalu. Nacionalna šuma Busako (Bussaco) postala je prva takva šuma na Iberijskom poluostrvu, čime je svrstana među najposebnija prirodna područja na planeti namijenjena terapijskom boravku u prirodi.

Sertifikat joj je 17. jula dodelila organizacija Healing Forest - International Certification Office, nakon višegodišnjeg procesa procjene i pripreme. Ovim priznanjem portugalska šuma u mjestu Luso, u opštini Mealhada, pridružila se malobrojnoj grupi terapeutski priznatih šuma u svijetu, među kojima su i lokacije u Austriji i Njemačkoj.

Predsjednik Fondacije šume Busako Gonsalo Breda Markeš ocijenio je da sertifikat predstavlja veliko priznanje, ali i odgovornost.

"Ova potvrda nas svrstava među samo četiri terapeutske šume na svijetu i donosi nam međunarodni značaj, ali istovremeno nosi i veliku obavezu da sačuvamo i razvijamo ovaj jedinstveni prostor", rekao je Markeš.

Prirodna oaza sa više od 250 vrsta drveća

Šuma Busako prostire se na oko 105 hektara i smatra se jednom od najbogatijih prirodnih i kulturnih cjelina u Evropi. U njoj raste oko 250 vrsta drveća i žbunja, a područje je poznato po izuzetnoj biološkoj raznovrsnosti, istorijskim građevinama i pejzažima.

Ovaj prostor podeljen je na nekoliko posebnih cjelina - arboretum, vrtove i Dolinu paprati, reliktnu šumu i borovu šumu Markiza. Upravo kombinacija prirodnog okruženja, tišine, čistog vazduha i mogućnosti kontrolisanog boravka u prirodi bila je jedan od razloga za dobijanje sertifikata.

Izvor: Shutterstock

Šta zapravo znači terapeutska šuma?

Prema kriterijumima organizacije Healing Forest, terapeutske šume nisu samo uređeni parkovi ili mjesta za odmor, već prirodni prostori posebno prilagođeni za terapijsku upotrebu.

U njima rade obučeni terapeuti koji vode programe namijenjene različitim zdravstvenim potrebama. Boravak u ovakvom okruženju može biti podrška klasičnim medicinskim tretmanima, posebno kod stanja povezanih sa stresom, hroničnim bolestima i smanjenim kvalitetom života.

Da bi neka šuma dobila ovu oznaku, mora da ispuni stroge kriterijume, od prirodnih barijera koje smanjuju buku i štite od vjetra, preko staza različite težine, do posebno uređenih prostora za terapijske vježbe, opuštanje i meditativne aktivnosti.

Proces sertifikacije uključuje detaljnu analizu dokumentacije, stručni pregled na terenu i procenu prirodnih karakteristika prostora. Sertifikat za šumu Busako važi do 2031. godine.

Nauka potvrđuje koristi boravka u prirodi

Istraživanja sprovedena tokom poslednje decenije ukazuju na brojne koristi boravka u šumskom okruženju. Među njima se navode smanjenje stresa, anksioznosti i depresivnih simptoma, snižavanje krvnog pritiska, jačanje imunog sistema, poboljšanje sna i pozitivni efekti na kognitivne sposobnosti.

Najviše istraživanja o ovoj oblasti dolazi iz azijskih zemalja, posebno Japana, gdje je još početkom osamdesetih godina razvijen koncept poznat kao šumsko kupanje (shinrin-joku).

Od japanske tradicije do savremene terapije

Šumsko kupanje podrazumijeva svjesno i usporeno povezivanje sa prirodom, šetnju kroz šumu, osluškivanje zvukova, mirise biljaka i potpuno prisustvo u trenutku. Ova praksa razvijena je u Japanu 1982. godine kao dio nacionalnog zdravstvenog programa usmjerenog na smanjenje stresa.

Iako su šumsko kupanje i šumska terapija povezani, postoje razlike. Šumsko kupanje uglavnom predstavlja praksu za poboljšanje opšteg blagostanja i mentalnog zdravlja, dok je šumska terapija formalizovaniji pristup koji vode sertifikovani terapeuti i koji može biti povezan sa konkretnim zdravstvenim indikacijama.

Organizacije koje obučavaju stručnjake za ovu oblast navode da cilj šumske terapije nije samo opuštanje, već i jačanje mentalnog zdravlja, fizičke kondicije, društvenih veza i povezanosti čovjeka sa prirodom.

Busako šuma sada predstavlja primer kako priroda može postati dio savremenog pristupa zdravlju, ne kao zamjena za medicinu, već kao prostor koji doprinosi boljem fizičkom i psihičkom stanju ljudi.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)

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