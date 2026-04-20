Dva grada iz iste države u top 3 najšarenijih u Evropi: U "pobjedničkom" je detektovano više od 2,6 miliona boja

Studija irske osiguravajuće kuće za putovanja JustCover proglasila je Lisabon najšarenijim gradom na svijetu. U analiziranim fotografijama portugalske prestonice detektovano je više od 2,6 miliona boja.

Lisabon se, prema novom istraživanju stručnjaka iz kompanije JustCover, smatra najšarenijim gradom na svijetu. Analiza je obuhvatila slike 78 destinacija poznatih po živopisnim bojama, a Porto je zauzeo treće mjesto na listi.

U vrijeme kada se putovanja sve više beleže na društvenim mrežama, estetika i vizuelni utisak postaju važni faktori pri izboru destinacije, posebno za one koji vole fotografiju i kreiranje sadržaja. Prema ovoj studiji, u vizuelnim prikazima Lisabona identifikovano je više od 2,6 miliona nijansi.

Portugalska prestonica poznata je po zgradama u pastelnim tonovima i dekorativnim pločicama koje krase istorijske četvrti poput Alfama, kao i po žutim tramvajima koji prolaze uskim ulicama.

Na drugom mjestu našao se Kuala Lumpur, koji se izdvaja upečatljivim kontrastom između modernih nebodera i tradicionalnih građevina, uključujući bogato ukrašene hramove i svetilišta. Stepenice u duginim bojama kod Batu pećina često se povezuju sa ovom destinacijom, iako se ne nalaze u samom gradu, udaljene su svega kratku vožnju.

Treće mjesto pripalo je Portu, čime je dodatno potvrđeno snažno prisustvo Portugala na listi. Kao i u Lisabonu, prepoznatljivi su krovovi od terakote i živopisne kuće duž rijeke Douro. Kaldrmisane ulice i istorijski vinski podrumi pružaju autentičan uvid u život i koloritet ovog grada.

Na četvrtom mestu je lučki grad Kartagena u Kolumbiji, poznat po intenzivnim bojama. Jedan od njegovih simbola je žuta Sahat-kula na glavnom ulazu u Stari grad. Ulice krase zgrade u duginim nijansama i balkoni prepuni cvieća, što dodatno doprinosi šarenilu.

Peto mjesto zauzeo je Rio de Ženeiro, sa više od 2,3 miliona jedinstvenih boja identifikovanih na fotografijama njegovih pejzaža i arhitekture. Stepenice Selaron, prekrivene žutim, plavim i zelenim pločicama, jedan su od najprepoznatljivijih simbola grada i svake godine privlače milione turista.

Među 15 najšarenijih gradova izdvajaju se i Guanajuato, Havana, Nju Orleans, Antiga i Njujork, prije svega zbog živopisne arhitekture i užurbanih ulica ispunjenih svjetlećim reklamama i neonima.

Evropa je takođe dobro zastupljena, pa su se među vodećima našli Dubrovnik i Barselona, uz Lisabon i Porto.

Za potrebe analize korišćene su reprezentativne dnevne fotografije svake lokacije, bez izraženih filtera. Poseban alat zatim je identifikovao broj boja prisutnih na slikama, čime su izdvojene najkoloritnije destinacije na svijetu.

