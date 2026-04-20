logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dva grada iz iste države u top 3 najšarenijih u Evropi: U "pobjedničkom" je detektovano više od 2,6 miliona boja

Autor D.V. Izvor Eupravozato
Studija irske osiguravajuće kuće za putovanja JustCover proglasila je Lisabon najšarenijim gradom na svijetu. U analiziranim fotografijama portugalske prestonice detektovano je više od 2,6 miliona boja.

Najšareniji grad u Evropi je Lisabon Izvor: Kirk Fisher/Shutterstock

Lisabon se, prema novom istraživanju stručnjaka iz kompanije JustCover, smatra najšarenijim gradom na svijetu. Analiza je obuhvatila slike 78 destinacija poznatih po živopisnim bojama, a Porto je zauzeo treće mjesto na listi.

U vrijeme kada se putovanja sve više beleže na društvenim mrežama, estetika i vizuelni utisak postaju važni faktori pri izboru destinacije, posebno za one koji vole fotografiju i kreiranje sadržaja. Prema ovoj studiji, u vizuelnim prikazima Lisabona identifikovano je više od 2,6 miliona nijansi.

Portugalska prestonica poznata je po zgradama u pastelnim tonovima i dekorativnim pločicama koje krase istorijske četvrti poput Alfama, kao i po žutim tramvajima koji prolaze uskim ulicama.

Na drugom mjestu našao se Kuala Lumpur, koji se izdvaja upečatljivim kontrastom između modernih nebodera i tradicionalnih građevina, uključujući bogato ukrašene hramove i svetilišta. Stepenice u duginim bojama kod Batu pećina često se povezuju sa ovom destinacijom, iako se ne nalaze u samom gradu, udaljene su svega kratku vožnju.

Treće mjesto pripalo je Portu, čime je dodatno potvrđeno snažno prisustvo Portugala na listi. Kao i u Lisabonu, prepoznatljivi su krovovi od terakote i živopisne kuće duž rijeke Douro. Kaldrmisane ulice i istorijski vinski podrumi pružaju autentičan uvid u život i koloritet ovog grada.

Izvor: Shutterstock

Na četvrtom mestu je lučki grad Kartagena u Kolumbiji, poznat po intenzivnim bojama. Jedan od njegovih simbola je žuta Sahat-kula na glavnom ulazu u Stari grad. Ulice krase zgrade u duginim nijansama i balkoni prepuni cvieća, što dodatno doprinosi šarenilu.

Peto mjesto zauzeo je Rio de Ženeiro, sa više od 2,3 miliona jedinstvenih boja identifikovanih na fotografijama njegovih pejzaža i arhitekture. Stepenice Selaron, prekrivene žutim, plavim i zelenim pločicama, jedan su od najprepoznatljivijih simbola grada i svake godine privlače milione turista.

Među 15 najšarenijih gradova izdvajaju se i Guanajuato, Havana, Nju Orleans, Antiga i Njujork, prije svega zbog živopisne arhitekture i užurbanih ulica ispunjenih svjetlećim reklamama i neonima.

Evropa je takođe dobro zastupljena, pa su se među vodećima našli Dubrovnik i Barselona, uz Lisabon i Porto.

Za potrebe analize korišćene su reprezentativne dnevne fotografije svake lokacije, bez izraženih filtera. Poseban alat zatim je identifikovao broj boja prisutnih na slikama, čime su izdvojene najkoloritnije destinacije na svijetu.

(EUpravo zato/Euronews)

Tagovi

Lisabon Porto gradovi Portugal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA