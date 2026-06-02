Koji sastojak treba da sipate u vodu da biste očistili stari parket i dali mu novi sjaj? Ovo već imate kod kuće ili ćete za to potrošiti nekoliko dinara, a efekat je nevjerovatan...

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Svaka domaćica želi da pod u domu uvijek bude čist, pa je čišćenje poda svakog dana dio rutine. Ipak, pravi izazov je kada imate stari i pohaban parket koji uprkos čišćenju uvijek izgleda istriošeno. Na sreću, postoji jedan jeftin i mudar trik!

Šta dodati u vodu da bi drveni podovi zasijali

Stručnjaci iz servisa za čišćenje tepiha upozoravaju da se kućna prašina zadržava u pukotinama poda i kada se pomješa sa preostalom prljavštinom, dodatno daje zapušten i istrošen izgled. Preporučuju jednostavan trik za vraćanje sjaja starom parketu, a to je dodavanje kesice običnog čaja u vodu za pranje poda.

Kako djeluje čaj na stari parket

Čaj sadrži komponentu koja djeluje kao prirodna boja, može da istakne prirodne tople tonove drveta, a polifenolna jedinjenja (sadržanja u crnom čaju u najvećim količinama) napadaju mikrobe i sprečavaju njihov rast.

U galeriji jpogledajte kako izgleda pametno skladište ispod stepenica!

Vidi opis Jedan sastojak sipajte u vodu za brisanje i stari parket će zasijati kao nov Prostor ispod stepeništa Prostor ispod stepeništa Prostor ispod stepeništa Prostor ispod stepeništa Prostor ispod stepeništa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Piohamidah/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chad Robertson Media/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: dhe lens/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Bilanol/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: GaevoyB/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Čaj je takođe blago kiseo, što znači da može da razgradi prljavštinu i druge nagomilane mrlje na vašem podu. Stručnjaci iz servisa za čišćenje ističu da je to zaista jeftin i efikasan način da polirate drvene podove i da izgledaju najbolje moguće, čak i bez tepiha. Korišćenje kesica čaja će takođe poboljšati boju drveta, čineći ga mnogo toplijim, i pomoći će u sakrivanju ogrebotina ili mrlja.

Kako pravilno očistiti pod kesicama čaja

Stručnjak preporučuje temeljno usisavanje poda kako bi se uklonili svi preostali ostaci pre nego što se pređe na mokro brisanje. Zatim ga izribajte četkom da biste potpuno završili čišćenje i uvjerili se da nema preostale prljavštine. Nakon toga, napunite kantu toplom vodom, dodajte osam kesica crnog čaja i ostavite čaj da odstoji 10 minuta pre nego što obrišete pod.

Posljednji korak je čišćenje površine, krećući se u smjeru žlebova na parketu. Važno je dobro iscediti krpu, izbjegavajući kvašenje poda, jer višak vlage može brzo oštetiti drveni pod, pa čak i prouzrokovati njegovo isušivanje ili truljenje.