Proglašen najbolji grad za život u 2026: Pružiće vam sve što želite, ali pod jednim uslovom

Ova evropska prestonica proglašena je najpoželjnijim gradom za život na svijetu za 2026. godinu.
Novo rangiranje svrstava čak 38 evropskih gradova među 50 najpoželjnijih za život na svijetu, na osnovu kriterijuma koji uključuju ličnu bezbjednost, stanovanje i još mnogo toga.
Iako su sjajna hrana i noćni život možda ono što najviše volite u svom gradu, postoji mnogo drugih faktora koji grad čine prijatnim mjestom za život.
ECA International procjenjuje gradove prema širokom spektru kriterijuma - infrastrukturi, kvalitetu vazduha, dostupnosti zdravstvene zaštite, ličnoj bezbjednosti, političkim tenzijama, pristupu društvenim mrežama i sadržajima za slobodno vrijeme, stanovanju i komunalnim uslugama, kao i klimi, kako bi kreirala svoju godišnju listu lokacija za period 2025-2026.
Ove godine, od 275 analiziranih gradova, evropski gradovi zauzeli su 38 mesta među prvih 50, kao i svih deset pozicija u samom vrhu liste, pri čemu je Bern u Švajcarskoj proglašen ukupnim pobednikom, piše Time Out.
"Snažan rezultat Evrope odražava decenije ulaganja u čisto okruženje, zdravstvenu zaštitu svjetske klase i infrastrukturu. Važno je istaći da se nijedan evropski grad ne nalazi među posljednjih 50, što dodatno potvrđuje privlačnost ovog kontinenta", saopštila je ECA International.
I naravno, Bern jeste bezbjedan i pogodan za život, ali da li je i zabavan grad za život? Pa, prije svega, izuzetno je lijep. Prestonica Švajcarske izgrađena je oko krivine rijeke Aare, a njen Stari grad datira još iz 12. vijeka.
Ako se zaputite u ovaj grad, obavezno posjetite Freibad Marzili, popularno mjesto za kupanje gdje možete da se rashladite u blistavim tirkiznim vodama, kao i Kulturzentrum Reitschule, društveni i kulturni centar u kojem se održavaju koncerti, pozorišne predstave i filmske projekcije.
Ipak, Švajcarska nije naročito poznata po pristupačnim troškovima života. Lista gradova pogodnih za život koju je sastavila ECA International uključuje i neka od istih mjesta koja se pojavljuju u pregledima najskupljih gradova za iznajmljivanje stanova, kao i u istraživanjima o najskupljim destinacijama za izlazak i večeru. Ispostavlja se da dobar kvalitet života ne dolazi jeftino.
Ovo su 10 najbezbjednijih i najpoželjnijih gradova za život na svijetu:
- Bern, Švajcarska
- Kopenhagen, Danska
- Stavanger, Norveška
- Ženeva, Švajcarska
- Luksemburg, Luksemburg
- Hag, Holandija
- Beč, Austrija
- Minhen, Nemačka
- Dablin, Irska
- Lisabon, Portugal
