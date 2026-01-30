Proglašen najbolji grad za život u 2026: Pružiće vam sve što želite, ali pod jednim uslovom

Ova evropska prestonica proglašena je najpoželjnijim gradom za život na svijetu za 2026. godinu.

Izvor: DaLiu/Shutterstock

Novo rangiranje svrstava čak 38 evropskih gradova među 50 najpoželjnijih za život na svijetu, na osnovu kriterijuma koji uključuju ličnu bezbjednost, stanovanje i još mnogo toga.

Iako su sjajna hrana i noćni život možda ono što najviše volite u svom gradu, postoji mnogo drugih faktora koji grad čine prijatnim mjestom za život.

ECA International procjenjuje gradove prema širokom spektru kriterijuma - infrastrukturi, kvalitetu vazduha, dostupnosti zdravstvene zaštite, ličnoj bezbjednosti, političkim tenzijama, pristupu društvenim mrežama i sadržajima za slobodno vrijeme, stanovanju i komunalnim uslugama, kao i klimi, kako bi kreirala svoju godišnju listu lokacija za period 2025-2026.

Ove godine, od 275 analiziranih gradova, evropski gradovi zauzeli su 38 mesta među prvih 50, kao i svih deset pozicija u samom vrhu liste, pri čemu je Bern u Švajcarskoj proglašen ukupnim pobednikom, piše Time Out.

"Snažan rezultat Evrope odražava decenije ulaganja u čisto okruženje, zdravstvenu zaštitu svjetske klase i infrastrukturu. Važno je istaći da se nijedan evropski grad ne nalazi među posljednjih 50, što dodatno potvrđuje privlačnost ovog kontinenta", saopštila je ECA International.

I naravno, Bern jeste bezbjedan i pogodan za život, ali da li je i zabavan grad za život? Pa, prije svega, izuzetno je lijep. Prestonica Švajcarske izgrađena je oko krivine rijeke Aare, a njen Stari grad datira još iz 12. vijeka.

Ako se zaputite u ovaj grad, obavezno posjetite Freibad Marzili, popularno mjesto za kupanje gdje možete da se rashladite u blistavim tirkiznim vodama, kao i Kulturzentrum Reitschule, društveni i kulturni centar u kojem se održavaju koncerti, pozorišne predstave i filmske projekcije.

Ipak, Švajcarska nije naročito poznata po pristupačnim troškovima života. Lista gradova pogodnih za život koju je sastavila ECA International uključuje i neka od istih mjesta koja se pojavljuju u pregledima najskupljih gradova za iznajmljivanje stanova, kao i u istraživanjima o najskupljim destinacijama za izlazak i večeru. Ispostavlja se da dobar kvalitet života ne dolazi jeftino.

Ovo su 10 najbezbjednijih i najpoželjnijih gradova za život na svijetu:

Bern, Švajcarska Kopenhagen, Danska Stavanger, Norveška Ženeva, Švajcarska Luksemburg, Luksemburg Hag, Holandija Beč, Austrija Minhen, Nemačka Dablin, Irska Lisabon, Portugal

(MONDO)