Najmoderniji kupaći kostimi za ljeto 2026: Zablistajte kao holivudska diva uz savjete modnih dizajnera

Ako tražite jedan komad koji će ovog ljeta izgledati moderno, luksuzno i bezvremenski, jednodjelni kupaći kostim mogao bi da bude najbolja modna investicija sezone.

Jednodjelni kupaći kostimi su hit ljeta 2026.

su hit ljeta 2026. Udobni su za plivanje, a istovremeno izgledaju veoma elegantno i ženstveno.

Prikrivaju ono što želimo da sakrijemo i naglašavaju što žene vole na sebi.

Svako ljeto donosi svoje modne favorite, ali ove godine je već jasno da kupaći kostimi nisu samo funkcionalni komadi za plažu već će se nositi i van nje.

Dizajneri su ove sezone ponudili jednodjelne modele sa dramatičnim izrezima, heklane bikinije koji se nose ispod laganih maksi haljina, kao i animal print koji se vraća u punoj snazi. Jednodjelni kostimi u neutralnim tonovima i retro krojevi inspirisani Holivudom među najtraženijim komadima.

Upravo zato jednodelni kupaći kostim više nije samo praktičan izbor – on je postao simbol elegancije i bezvremenskog stila, komad koji se nosi na plaži, ali i van nje, kombinovan sa lanenim pantalonama ili oversized košuljom.

Najveća prednost ovih modela jeste to što odgovaraju gotovo svakoj građi. Uz pravi kroj mogu vizuelno da izduže noge, naglase struk, istaknu dekolte i stvore elegantnu siluetu, zbog čega ih mnoge žene biraju kao sigurnog saveznika za ljeto.

Visoki izrezi koji vizuelno izdužuju noge jedan su od vodećih trendova za ljeto 2026.

Jednodjelni kupaći kostimi sa visokim izrezima na bokovima podsjećaju na modne trendove iz osamdesetih i devedesetih godina, ali se ove sezone vraćaju u modernijem i elegantnijem izdanju. Visoki izrezi stvaraju utisak dužih nogu i izduženije figure, zbog čega su među najtraženijim modelima na tržištu.

Retro elegancija nikada nije bila popularnija.

Ljubiteljke klasike ove godine biraju modele inspirisane zlatnim dobom Holivuda. Karakterišu ih naglašen struk, jednostavne linije, jednobojni dizajn i sofisticirani detalji. Crna, bijela, tamnoplava i boja čokolade dominiraju kolekcijama poznatih brendova, a upravo ti tonovi ostavljaju utisak luksuza i bezvremenske elegancije.

Asimetrični krojevi osvajaju plaže

Još jedan trend koji privlači pažnju jesu asimetrični kupaći kostimi sa jednom bretelom ili neobičnim linijama kroja. Ovakvi modeli djeluju moderno i efektno, a često ne zahtjevaju dodatne modne detalje jer sami po sebi privlače poglede. Posebno su popularni među ženama koje vole minimalistički stil sa dozom glamura.

Prorezi koji naglašavaju figuru i dalje ostaju među najtraženijim detaljima

Atraktivni otvori na struku i leđima mogu vizuelno da oblikuju siluetu i naglase najuži dio tijela, zbog čega figura djeluje skladnije. Upravo zato su ovakvi modeli postali jedan od najfotografisanijih trendova na društvenim mrežama.

Jednodjelni kupaći kostim danas se više ne nosi isključivo na plaži. Mnogi modeli izgledaju poput elegantnog bodija, pa se lako kombinuju sa lanenim pantalonama, širokim suknjama, šortsevima visokog struka, oversized košuljama ili ravnim sandalama. Na taj način možete bez presvlačenja da odete sa plaže na ručak, u šetnju ili večernji izlazak pored mora.