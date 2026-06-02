Vaš pas se "ukopa" i neće ni korak dalje? Postoji razlog zašto to radi, a najgore je da uporno vučete povodac

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Ako pas odluči da stane usred šetnje, razumite razlog zbog kog odbija da se pomjeri i isprobajte trikove koji zaista djeluju.

Zašto pas neće da se pomjeri tokom šetnje? Izvor: Alberto Cotilla/Shutterstock

Svaki vlasnik psa doživio je trenutak kada se pas "ukopa" u mjestu i ne želi da napravi ni korak dalje. Lako je ako imate maltezera, pa možete da ga uzmete u naručje, ali ako živite sa dogom ili bernardincem, biće vam potrebna mnogo bolja taktika od fizičke snage koju, jednostavno, nemate.

Prema riječima stručnjaka, ovakvo ponašanje nije neobično. Oni objašnjavaju da pojedini psi idu toliko daleko, da ne samo što sjednu i odbijaju da hodaju, već se i ispruže na zemlju i "prave se mrtvi". Dreseri pasa ističu da se ova tvrdoglavost povremeno javlja iz određenih razloga i da je potpuno normalna.

Kada pas stoji u mjestu, on pokušava nešto da poruči svom vlasniku, zbog čega je veoma važno poznavati govor njegovog tijela kako biste razumjeli razlog ovog "blokiranja".

Zašto pas odbija da se pomjeri?

Ponekad pas ne želi da ode iz parka ili prirode jer uživa u trenutku. Međutim, odbijanje da se pomjeri, ne mora uvijek da ima očigledan razlog. Teško je razumjeti šta se dešava u njegovoj glavi ako ne znate njegova prethodna iskustva ili situaciju koja je prethodila takvom ponašanju.

Ovo su neki od najčešćih razloga zbog kojih pas možda ne želi da hoda:

  • misli da će tako dobiti više pažnje ili mu jednostavno više prija da sjedi,
  • strah od nečega u okruženju, poput buke, automobila koji brzo prolaze, drugih životinja ili ljudi,
  • bol ili fizička nelagodnost, moguće je da ima povredu, artritis ili da je umoran.

Psi koji se "ukopaju" u mjestu mogu biti iscrpljeni, bolesni, mogu da nagaze na nešto i povrijede šapu, mogu da budu stariji i da nemaju želju za dužom šetnjom ili mogu da osjećaju stres, strah ili prijetnju.

Ako razlog nije jasan ili je ovakvo ponašanje novo za vašeg psa, najbolje je da se posavjetujete sa veterinarom. Važno je da razumijete šta stoji iza nedostatka želje za kretanjem.

Kako da podstaknete psa da se pomjeri?

Ako znate da je pas frustriran zbog odlaska iz parka, ostavite mu još malo vremena, jer svaka zabava ipak ima svoj kraj. Zato je trening u ovakvim situacijama od neprocjenjive pomoći. Shvatite šta motiviše vašeg psa - hrana, druge životinje ili pohvala, pa to iskoristite kao nagradu za željeno ponašanje.

  1. Ohrabrite ga toplim i entuzijastičnim tonom.
  2. Upotrebite neku poslasticu kako biste ga privukli.
  3. Pokušajte da ga angažujete tako što ćete od njega tražiti da izvede trik koji već zna.
  4. Jednostavno pokažite da prati drugog psa koji ide naprijed.

