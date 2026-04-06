Ovi psi su najteži za dresuru: Profesionalni dreser otkriva zašto su neposlušni, destruktivni i skloni bježanju

Od haskija koji ne sluša do snažnih rasa koje zahtijevaju iskustvo, evo koji psi zadaju najviše izazova vlasnicima i šta treba da znate prije nego što ih izaberete.

Svaki pas može da se dresira, ali neke rase zahtevaju više angažovanja, strpljenja i iskustva. Izbor rase treba prilagoditi načinu života vlasnika, jer su u suprotnom izazovi u zajedničkom životu neizbježni.

Vil Aterton, dreser pasa, podelio je svoje iskustvo o rasama koje su najzahtjevnije za dresuru. Kaže da je tokom karijere radio sa mnogim psima i vlasnicima, ali da je, prema njegovom mišljenju, među najtežima za dresuru sibirski haski.

Sibirski haski

"Sibirski haskiji su gotovo kao mačke. Nemaju veliku želju da udovolje vlasniku. Oni znaju šta žele i fokusiraju se samo na to, bez obzira na komande", kaže on.

Ako sibirski haski ne dobije veliku fizičku aktivnost i stimulaciju, može da bude neposlušan.

Ova rasa je poznata po velikoj nezavisnosti, instinktu za lutanje i izuzetnoj energiji. Haskiji su uzgajani da prelaze i do 50 kilometara dnevno vukući sanke u teškim uslovima, zbog čega im je potrebna velika fizička aktivnost i mentalna stimulacija. U suprotnom mogu da postanu neposlušni, destruktivni i skloni bežanju.

Rase miješane sa pudlom i uloga vlasnika

Još jedna kategorija sa kojom trener ne voli da radi su mješanci sa pudlom, poput kavapu rase. Ističe da problem nije toliko u samim psima, koliko u načinu na koji ih vlasnici tretiraju.

Pudle važe za inteligentne pse, ali često su neposlušne zbog pogrešne dresure vlasnika.

Ovi psi se često previše maze i ne dobijaju odgovarajuću disciplinu, što dovodi do nekontrolisanog ponašanja, separacione anksioznosti i nepoštovanja komandi. Ipak, s obzirom na to da su pudle među najinteligentnijim rasama, ovi psi mogu da budu veoma dobro dresirani ako odrastaju uz jasna pravila i strukturu.

Rase koje zahtijevaju iskustvo i čvrstu kontrolu

Još jedna zahtevna rasa je kavkaski ovčar. To je veliki, snažan pas sa izraženim zaštitničkim instinktom. Ova rasa se koristila za čuvanje stoke i suočavanje sa predatorima, zbog čega je veoma teritorijalna i često nepovjerljiva prema strancima.

Kavkaski ovčar može da bude neposlušan samo zato što je nepoverljiv.

Zbog toga zahtjeva iskusnog vlasnika i pažljivu dresuru od ranog uzrasta. Bez pravilne socijalizacije i discipline može da postane težak za kontrolu.

