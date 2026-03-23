Zašto se psi valjaju u travi? Nema veze sa svrabom, mnogi vlasnici ne znaju da ljubimac šalje i upozorenje

Psi rade mnogo preslatkih stvari, ali rade i dosta onih koje nam nisu baš prijatne. Valjanje u travi može biti i jedno i drugo, u zavisnosti od situacije.

Izvor: Claire Hudgins Christa/Shutterstock

Postoji nekoliko razloga zašto se psi valjaju u travi, ali većina njih ima veze sa mirisima. Psi imaju izuzetno razvijen njuh i koriste ga da bi razumjeli svet oko sebe. Pomoću mirisa prate plen ili komuniciraju sa drugim psima.

Dakle, ako se vaš pas valja u travi, moguće je da pokušava da "pokupi" neki miris, da prikrije sopstveni ili da ostavi svoj trag.

Da li je normalno da se psi valjaju u travi?

Da, to je potpuno normalno ponašanje za pse. Ipak, ono što je normalno za psa, ne mora uvijek biti prihvatljivo u ljudskom svijetu. Zato je važno da obratite pažnju kada i gde se to dešava, kako biste odlučili da li treba da podstaknete, ignorišete ili preusmjerite takvo ponašanje.

Zašto se psi valjaju u travi?

Postoji više razloga:

1. Prikrivanje sopstvenog mirisa

Psi potiču od lovaca, pa je ovo ponašanje vjerovatno ostatak tog instinkta. Valjanjem u travi mogu da "maskiraju" svoj miris onim u čemu se valjaju. To može biti obična trava i zemlja, ali i mjesto gdje je neka druga životinja ostavila urin ili izmet. Ovakvo ponašanje je nekada pomagalo vukovima da se približe plenu bez da ih on nanjuši.

2. Preuzimanje drugog mirisa

Slično tome, pas može da pokušava da zamijeni svoj miris mirisom trave. Na primjer, mnogi psi se valjaju odmah nakon kupanja, vjerovatno pokušavaju da uklone miris šampona. To što se nama sviđa miris sapuna ili kupke, ne znači da se sviđa i njima.

3. Komunikacija

Psi komuniciraju putem mirisa. Tokom šetnje često ostavljaju tragove urinom kako bi drugim životinjama stavili do znanja da su bili tu. Valjanje u travi je još jedan način da ostave svoj miris ili "pokupe" tuđi.

4. Češanje

Psi ne mogu da dohvate svaki dio tijela, pa se ponekad valjaju na leđima kako bi ublažili svrab. Ako se to dešava rijetko, u redu je. Ipak, ako je često ili se pas neprestano valja, moguće je da postoji problem sa kožom. Ako pas trlja uši o zemlju, to može biti znak infekcije uha. U tom slučaju, najbolje je da se obratite veterinaru.

5. Prija im

Neki psi se jednostavno valjaju jer su srećni, igraju se i uživaju. Nema posebnog razloga, samo se dobro osjećaju.

Da li treba da spriječite psa da se valja u travi?

Odgovor je - zavisi.

Ako se pas valja jer je srećan, nema potrebe da ga zaustavljate. To je način da ispolje svoje prirodno ponašanje, sve dok nije štetno. Ipak, vodite računa da pas bude zaštićen od buva i krpelja. Takođe, razmislite da li je trava tretirana pesticidima ili hemikalijama, jer to može biti opasno.

S druge strane, ako vaš pas traži mjesta sa izmetom ili uginulim životinjama da bi se valjao, takvo ponašanje treba spriječiti zbog higijene. Najbolji način da to uradite jeste da mu skrenete pažnju na nešto drugo. Uz pozitivnu dresuru, nagradite psa kada uradi nešto poželjno, poslasticom ili pohvalom.

Kada primetite da počinje da se valja ili da će uskoro, preusmjerite ga na igru ili drugu aktivnost. Ako se pas često valja u travi, to može da ukaže na hroničan svrab zbog alergija, infekcije kože, buva ili drugih problema. U tom slučaju, veterinar može da utvrdi uzrok i pomogne da se problem riješi, kako bi vaš pas mogao da nastavi da uživa u travi, ali bez nelagodnosti.

