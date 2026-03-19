Zašto usisivač frapira psa? Ljubimac vidi "krupnu zvijer" u kući, ovo bi svaki vlasnik trebalo da zna

Usisavanje za pse može da bude prilično zastrašujuće.

Izvor: Lazy_Bear/Shutterstock

Ako imate psa, vjerovatno ste navikli da postaje nervozan tokom dana za čišćenje. Mnogi kućni ljubimci posebno reaguju na usisivač. Postoje tri glavna razloga zbog kojih psi razvijaju strah od usisivača:

1. Preopterećenje čula

Psi imaju bolje čulo sluha od ljudi. Oni mogu da čuju zvuke na mnogo nižim jačinama i višim frekvencijama nego ljudi. To znači da dok vas zvuk usisivača može samo da iritira, vaš pas može da ga doživi kao zastrašujući.

Usisivači takođe stvaraju vibracije koje psi osjećaju kroz pod. Dok vi usisivač vidite kao korisnog pomagača u čišćenju, vaš pas može da ga vidi kao krupnu "zvijer" koja upada u njegov dom.

Iz perspektive psa, usisivači su nepredvidivi. Pojavljuju se i nestaju različitih dana, odjednom se uključuju i isključuju, a kreću se haotično po teritoriji psa.

2. Loše iskustvo

Štenci imaju važan period socijalizacije između 3. i 12. nedelje života. Psi koji u tom periodu nisu pozitivno upoznati sa usisivačem, često ga kasnije doživljavaju kao zastrašujući. Čak i jedno zastrašujuće iskustvo u tom periodu može da ima dugotrajne negativne posljedice.

Strah od usisivača može da se razvije i kod odraslih pasa ako su nekada bili uplašeni ili povrijeđeni tokom susreta sa usisivačem.

3. Temperament

Neki psi su jednostavno osetljiviji i skloniji strahu nego drugi. Na primer, ako vaš pas ima fobiju od buke i plaši se grmljavine, vatrometa ili drugih glasnih zvukova, vrlo je moguće da se boji i usisivača.

Zašto psi laju na usisivač?

Neki psi koji se plaše usisivača pokušavaju da pobjegnu, ali mnogi laju ili čak skaču na uređaj.

Vaš pas može da laje na usisivač zbog:

straha : psi sa strahom pokušavaju da naprave prostor između sebe i onoga što vide kao pretnju.

: psi sa strahom pokušavaju da naprave prostor između sebe i onoga što vide kao pretnju. zaštitničkog instinkta : psi koji vide usisivač kao prijetnju, mogu da osećaju potrebu da zaštite svoje ljude ili teritoriju.

: psi koji vide usisivač kao prijetnju, mogu da osećaju potrebu da zaštite svoje ljude ili teritoriju. lovnog instinkta : način na koji se usisivač kreće, može da pokrene lovni instinkt psa i izazove lajanje.

: način na koji se usisivač kreće, može da pokrene lovni instinkt psa i izazove lajanje. instinkta stada : neki psi, posebno rase poput Border kolija ili Australijskog ovčara, mogu da pokušaju da "usmjere" usisivač tamo gdje misle da treba da bude.

: neki psi, posebno rase poput Border kolija ili Australijskog ovčara, mogu da pokušaju da "usmjere" usisivač tamo gdje misle da treba da bude. preopterećenja: lajanje može biti način da uzbuđeni psi oslobode energiju.

