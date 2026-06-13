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Kako da privučete svice u dvorište: Nisu samo lijepi i romantični, ovi insekti su korisni za vaše biljke

Kako da privučete svice u dvorište: Nisu samo lijepi i romantični, ovi insekti su korisni za vaše biljke

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Svici letnjim noćima daju posebnu čar, a evo kako da ih privučete u dvorište!

Kako privući svice u dvorište Izvor: Shutterstock

Divne letnje večeri u dvorištu, kada uživate u miru i ugledate mala svjetla kako se kreću kroz vašu baštu - zaista neverovatan osjećaj. Ali, svici nisu samo noćni spektakl u kojem ljudi uživaju, već i važna komponenta zdravog ekosistema.

Stručnjaci vrde da se larve svitaca hrane puževima i raznim insektima koji bi inače mogli da oštete biljke u vašem dvorištu, zbog čega su jako korisni. Stoga, prisustvo svitaca u vašem dvorištu ili bašti treba podsticati.

Postoji nekoliko metoda za privlačenje ovih svjetlucavih insekata:

Autohtone vrste biljaka

Uzgoj domaćih biljaka najefikasniji način za privlačenje svitaca. Autohtone biljke koje preferiraju vlažna područja, poput paprati, kao i nisko rastuće autohtone trave, mogu da privuču svice.

Svici se kriju tokom dana, a ove biljke im pružaju sklonište, kao i hladnija, osjenčena mjesta. Autohtone biljke takođe privlače leptire, pčele i ptice, pretvarajući baštu u mjesto puno života.

Smanjite spoljašnje osvjetljenje

Svice je lakše vidjeti kada su svjetla isključena, ali su koristi mnogo veće. Vještačko svjetlo može biti glavni faktor zašto ne dolaze, a treperenje svjetlosti može ih dezorijentisati, posebno u fazi larve. Pored toga, prekomerna svetlost sprečava svice da se međusobno vide, što im otežava pronalaženje partnera.

Izbjegavajte jake hemikalije

Pesticidi mogu ubiti i odrasle svice i njihove larve. Takođe, štete drugim korisnim insektima, kao što su pčele i leptiri. Stoga stručnjaci preporučuju korišćenje prirodnih metoda suzbijanja štetočina kad god je to moguće.

Prekomjerno košenje trave, posebno kada je vlažna, i upotreba hemijskih đubriva mogu učiniti okruženje nepogodnim za svice.

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Tagovi

insekti dvorište savjeti

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