Da li sređujete kuću na pogrešan način? Zbog ove greške vam se stan uvijek iznova pretvara u haos

Zaboravite na zamorno čišćenje prostoriju po prostoriju: Evo zašto vam se stvari gomilaju i kako da uz jedan jednostavan trik konačno zavedete red u domu!

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Kada sređujete kuću, plan obično podrazumijeva prelazak iz jedne prostorije u drugu. Prvo je na redu kuhinja, zatim kupatilo, pa spavaća soba i tako redom.

Međutim, profesionalni organizatori enterijera imaju drugačiji predlog za prostore u kojima ima dosta starih stvari. Umjesto da radite “po sobama”, efikasnije je da primijenite metodu KonMari i sakupite stvari jedne kategorije jedno mjesto.

Prema riječima Fejt Roberson iz organizacije "Organize With Faith", kada su vam sve stvari iz jedne kategorije ispred očiju, dobijate mnogo jasniju sliku o tome šta sve posjedujete, što vam pomaže da lakše donesete odluke o tome šta zadržavate, a šta prosljeđujete dalje.

Zašto je bolje raščišćavati po kategorijama?

Mnogi od nas skloni su da slične predmete drže razbacane po različitim ćoškovima stana – knjige na noćnom stočiću, ispod stočića u dnevnoj sobi ili na policama. Zbog toga često potcjenjujemo količinu stvari koju zapravo imamo. Ako raščišćavate stan u kojem su se one gomilale duže vremena, pred vama je teži zadatak.

Viktorija Tran iz agencije "Sortid" objašnjava da sakupljanje svih istovrsnih predmeta na jedno mjesto daje potpun uvid u realno stanje. Tek kada vidite gomilu robe, garderobe, knjiga ili kozmetike, postaju vam vidljivi svi duplikati i viškovi koji su se vremenom nagomilali.

Najbolje je početi sa sitnijim predmetima kao što su, na primjer, knjige.

Kada se sve knjige izvuku iz skrivenih uglova i složene na pod ili kauč, proces selekcije postaje ozbiljniji i jednostavniji. Jedan dio sigurno može da ode na poklon ili bude donirano lokalnoj biblioteci. Da se čišćenje obavljalo sobu po sobu, vjerovatno nijedna knjiga ne bi bila poklonjena, jer bi razbacane po par komada u svakoj prostoriji djelovale bezazleno.

U galeriji pogledajte ideje za police.

Vidi opis Da li sređujete kuću na pogrešan način? Zbog ove greške vam se stan uvijek iznova pretvara u haos ideje za moderne police Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Ova metoda se može primijeniti na gotovo sve u domu: odjeću, obuću, šolje, posteljinu, sredstva za čišćenje, kuhinjske aparate ili kancelarijski pribor. Evo ključnih koraka za najbolje rezultate: