Kako da očistite bijeli namještaj da bude kao nov: Isprobajte trik sa spravom koju već imate kod kuće

Trik za čišćenje bijelog namještaja, a sve što vam treba već imate kod kuće! Rezultat će vas pozitivno iznenaditi...

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Bijeli namještaj unosi svetlinu i eleganciju u svaki dom, ali ima i jednu manu – na njemu se vrlo brzo vide prašina, sitna vlakna, dlake kućnih ljubimaca i druge nečistoće. Zbog toga čak i potpuno čista sofa ili fotelja može djelovati zapušteno.

Dobra vijest je da vam za brzo osvježavanje nije potreban skup uređaj niti hemijsko čišćenje. Dovoljan je običan lepljivi valjak za skidanje dlačica sa odjeće.

Jednostavan trik koji daje odlične rezultate

Valjak za skidanje vlakana efikasno uklanja prašinu, dlačice, kosu i sitne niti koje se zadržavaju na površini tkanine. Nekoliko poteza dovoljno je da presvlaka izgleda urednije i čistije, posebno ako je reč o bijelom ili svijetlom namještaju na kojem se svaka nečistoća lako primijeti. Posebnu pažnju obratite na naslone za ruke, sjedišta i ivice jastuka, jer se na tim mestima najčešće skupljaju vlakna i prašina. Ako neko ima i apart za skidanje kuglica sa odjeće, to može biti još korisnije rješenje.

Koristan između dva čišćenja

Ovaj trik ne može da zamijeni dubinsko pranje ili ukloni tvrdokorne fleke, ali je odličan način da osvježite izgled nameštaja između redovnih čišćenja. Posebno je praktičan ako očekujete goste ili jednostavno želite da dnevna soba izgleda urednije za svega nekoliko minuta.

Ako imate kućne ljubimce, lepljivi valjak može postati jedan od najkorisnijih saveznika u održavanju doma, jer bez mnogo truda uklanja dlake koje se zadržavaju na presvlakama.

Za još bolji efekat, nakon što pređete valjkom preko nameštaja, površinu možete nežno obrisati suvom krpom od mikrofibera. Tako ćete ukloniti i najsitnije čestice prašine i vratiti tkanini svežiji izgled.

Ponekad su upravo najjednostavniji trikovi i najefikasniji, a običan valjak za skidanje dlačica može učiniti da bijeli namještaj izgleda znatno čistije bez velikog truda i dodatnih troškova.

Trik sa pjenom za brijanje koji osvježava beli namještaj

Ako na bijeloj sofi ili fotelji nema tvrdokornih mrlja, već samo izgleda sivo i umorno, može pomoći obična bela pena za brijanje.

Nanesite tanak sloj pene na zaprljane delove i ostavite da djeluje oko 10 minuta. Zatim površinu nežno prebrišite čistom, blago vlažnom krpom od mikrofibera i ostavite da se potpuno osuši. Pena može pomoći da se uklone površinske nečistoće i osveži izgled tkanine.

Prije nego što je nanesete na cijeli komad namještaja, obavezno isprobajte na skrivenom delu presvlake kako biste bili sigurni da materijal neće promeniti boju ili teksturu.

Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise i osvežava tkaninu

Ako bijeli nameštaj djeluje beživotno ili je upio mirise, pospite tanak sloj sode bikarbone po površini i ostavite da odstoji 20 do 30 minuta. Nakon toga temeljno usisajte presvlaku nastavkom za tapacirani namještaj.

Ovaj postupak neće ukloniti duboke fleke, ali će pomoći da tkanina izgleda svježije, ukloniti prašinu iz vlakana i neutralisati neprijatne mirise.