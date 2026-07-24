Kako da perete i čuvate jorgan da traje generacijama: Jednu stvar nikad ne treba raditi

Ako je prekrivač ručno izrađen, vrijedi sačuvati i podatke o njegovom porijeklu.

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Pre odlaganja jorgan ili prekrivač uvijek operite na nježnom programu i hladnoj vodi, ali provjerite da li tkanina pušta boju.

Najbolje ga je čuvati u suvom prostoru, presavijenog ili urolanog.

Na poleđini ostavite podatke o osobi koja ga je napravila i priči iza njega kako bi sačuvao svoju porodičnu vrijednost.

Većina nas još uvijek ima jorgane koji datiraju iz prošlog veka i vremena koje su naši roditelji, bake i deke opisivali kao najljepše. Često ćete čuti da su tada stvari bile puno kvalitetnije i da su duže trajale, što se i potvrđuje u slučaju ručno rađenih jorgana i prošivenih prekrivača, koje je svaka jugosovenska kuća imala.

Oni nisu samo praktični predmeti koji griju tokom hladnih dana, već često predstavljaju uspomene, porodično naslijeđe i sate pažljivog rada. Bilo da ste ga naslijedili od bake ili dobili na poklon, pravilno čuvanje može pomoći da ostane u odličnom stanju decenijama i za buduće generacije.

Operite ga prije odlaganja

Prije nego što ga spakujete, važno je da bude čist jer prljavština i ostaci mogu privući moljce i druge štetočine koje mogu da unište ove vredne komade. Perite ga u hladnoj vodi na programu za osjetljiv veš, ali pre pranja proverite da li tkanina pušta boju. Navlažite bijelu krpu i pritisnite je na skriveni dio tkanine. Ako se boja prenese na krpu, postoji rizik da će tokom pranja obojiti svetlije dijelove prekrivača.

pranje jorgana

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Kako složiti jorgan prije odlaganja?

Stručnjaci smatraju da je idealno čuvanje u ravnom položaju, ali je to u praksi rijetko izvodljivo jer zahtjeva veoma veliku kutiju. Zato su i pažljivo savijanje i uvijanje u rolnu potpuno bezbedni načini skladištenja. Najvažnije je da jorgan ne držite na tavanu, podrumu ili garaži, gdje se temperatura i vlažnost često mijenjaju. Takođe, nikada nemojte stavljati teške predmete preko njega jer mogu ostaviti trajne pregibe i oštetiti tkaninu.

Izbjegavajte plastične kese

Plastika zadržava vlagu, što može dovesti do pojave buđi. Umesto nje koristite beskiselinski papir ili tajvek, kojima možete obložiti kutiju ili umotati prekrivač prije odlaganja. Ako ga savijate, između pregiba stavite urolani beskiselinski papir kako biste sprečili stvaranje oštrih nabora. Za dugotrajno čuvanje odličan izbor su kvalitetne arhivske kutije namijenjene zaštiti osjetljivih predmeta.

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Sačuvajte i njegovu priču

Ako je prekrivač ručno izrađen, vredi sačuvati i podatke o njegovom porijeklu. Na poleđinu možete prišiti malu etiketu sa imenom osobe koja ga je napravila, godinom izrade, nazivom šare ili kratkom pričom o tome kako je nastao ili kako ste ga dobili. Na taj način ne čuvate samo tkaninu, već i dio porodične istorije koji će buduće generacije moći da upoznaju i cijene.