Četiri modela tepiha nikad ne izlaze iz mode: Vrijedni komadi koji mogu da vam traju vječno

Za tepih je veoma važno da se dobro uklopli u prostor i da odražava vaš lični stil.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tepih za sva vremena nije onaj koji je najneutralniji, već onaj koji je napravljen od kvalitetnog materijala i odgovara vašem ličnom ukusu.

Dizajneri izdvajaju vunene, prirodne, tradicionalne i upečatljive tepihe kao modele koji godinama ostaju elegantni i aktuelni.

Dobar tepih ne mora da bude samo dekoracija, već i osnova enterijera koja prostoru daje toplinu, karakter i osjećaj udobnosti.

Tepih je jedan od onih detalja u domu koji može potpuno da promijeni atmosferu prostorije. Ipak, kada biramo tepih za svoj stan, često se odlučujemo za sigurnije varijante - neutralne boje, jednostavne šare i modele koji će se uklopiti uz sve. Razlog je jednostavan: želimo da bude vanvremenski.

Ali šta zapravo znači "vanvremenski"? Da li je to onaj tepih koji je potpuno nenamjetljiv i uklapa se u svaki stil? Ili onaj napravljen od kvalitetnog materijala koji može da traje decenijama? Stručnjaci za uređenje enterijera kažu da ne postoji jedan savršen model za svaki dom, već je najvažnije izabrati tepih koji odgovara vašem ukusu, koji je kvalitetno napravljen i koji će vam se dopadati i godinama kasnije.

Ipak, postoje određene vrste tepiha koje se kroz vrijeme stalno vraćaju i koje dizajneri smatraju sigurnom investicijom. To su sljedeća 4 modela:

1. Jednobojni vuneni tepisi

Kvalitetna vuna je jedan od materijala koji se najviše cijeni kada su tepisi u pitanju. Jednobojni vuneni tepisi odišu elegancijom, izgledaju luksuznije i mogu da se uklope u različite stilove enterijera, od klasičnih do modernih. Vuna je izuzetno izdržljiva, prijatna na dodir i ima sposobnost da prostor učini toplijim i prijatnijim. Osim toga, vremenom dobija karakter i ljepši izgled, posebno ako se pravilno održava.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prednost vunenih tepiha je i raznovrsnost - mogu biti u nežnim neutralnim tonovima, ali i u upečatljivim bojama poput maslinastozelene, plave ili terakote.

2. Tepisi od prirodnih vlakana

Tepisi od jute, morske trave i drugih prirodnih materijala već godinama su popularni, a razlog je njihova jednostavnost i tekstura koju unose u prostor. Njihova najveća prednost je što ne dominiraju prostorijom, već joj daju toplinu i prirodan izgled. Odlično se uklapaju u različite stilove, od rustičnog i skandinavskog do modernog i industrijskog enterijera. Osim što su estetski privlačni, veoma su praktični za prostorije kroz koje se često prolazi, poput hodnika, dnevnih soba ili trpezarija.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Tradicionalni ćilimi, persijski i tepisi sa ornamentima

Neki tepisi su vanvremenski upravo zato što iza sebe imaju dugu istoriju. Tradicionalni modeli tepiha unose u dom karakter, priču i osjećaj autentičnosti. Njihove bogate šare i ručna izrada čine ih svojevrsnim umjetničkim delima. Iako na prvi pogled djeluju klasično, mogu se veoma lijepo uklopiti i u moderne enterijere, posebno ako se ostatak prostorije uredi minimalistički. Takav tepih često postaje centralni detalj sobe i daje joj toplinu i ličnost.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Upečatljivi tepisi koji privlače pažnju

Iako mnogi misle da samo neutralni tepisi mogu biti vječni, dizajneri tvrde suprotno. Tepih u jakoj boji, sa zanimljivim dezenom ili neobičnim motivom može da postane jedan od najvrednijih komada u vašem domu. Ključ je da ne birate ono što je trenutno popularno na društvenim mrežama, već nešto što se zaista dopada vama.

Vidi opis Četiri modela tepiha nikad ne izlaze iz mode: Vrijedni komadi koji mogu da vam traju vječno Tepih u dnevnoj sobi Tepih od prirodnih vlakana Tepih u dnevnoj sobi Tepih od prirodnih vlakana Okrugli tepih neutralne boje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Africa Studio/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: united photo studio/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Kvalitetan tepih sa karakterom može godinama ostati upečatljiv detalj, dok se ostali elementi enterijera mijenjaju.

Dizajneri često savjetuju da se prvo izabere tepih, a zatim ostali komadi namještaja, jer on može da bude "osnova" oko koje se gradi cijeli izgled prostorije.