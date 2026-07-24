Proglašena najsrećnija zemlja svijeta, a evo gdje je BiH

Pročitajte koja zemlja je, prema najnovijem istraživanju, ponovo zauzela prvo mjesto na listi najsrećnijih država svijeta.

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Kada se govori o najsrećnijim mjestima za život, jedna zemlja se godinama izdvaja od svih ostalih. Finska je ponovo proglašena najsrećnijom državom na svijetu prema World Happiness Report-u, međunarodnom istraživanju koje svake godine analizira nivo zadovoljstva i kvaliteta života stanovnika širom svijeta.

Ovo nije prvi put da se Finska nalazi na vrhu liste. Ova nordijska zemlja već od 2018. godine gotovo bez prekida zauzima prvo mjesto među više od 140 država koje se ocjenjuju u okviru izvještaja.

Ovaj izvještaj rangira zemlje na osnovu više faktora koji utiču na osjećaj sreće i blagostanja građana.

Među najvažnijim pokazateljima su:

društvena podrška,

ekonomska stabilnost,

očekivani životni vijek,

sloboda donošenja životnih odluka,

spremnost ljudi da pomažu drugima,

povjerenje građana u institucije i

nivo korupcije u društvu.

Za razliku od toga kako mnogi zamišljaju sreću, rezultati istraživanja pokazuju da ona nije zasnovana samo na bogatstvu. Iako Finska ima stabilnu ekonomiju i visok životni standard, stručnjaci godinama ističu da su upravo međuljudski odnosi, sigurnost i osjećaj pripadnosti među glavnim razlozima zbog kojih se Finci smatraju najzadovoljnijim narodom na svijetu.

Jedan od stubova finskog društva jeste razvijen sistem socijalne zaštite. Građani imaju široko dostupno zdravstvo, kvalitetno obrazovanje i različite oblike državne podrške, što smanjuje osjećaj nesigurnosti i omogućava ljudima da se više posvete privatnom životu, porodici i ličnom razvoju.

Veliku ulogu igra i odnos prema poslu. U Finskoj se veliki značaj pridaje ravnoteži između karijere i slobodnog vremena, a višak rada i stalna dostupnost zaposlenih ne smatraju se idealom. Slobodno vrijeme, odmor i boravak u prirodi dio su svakodnevnog života.

A upravo je priroda još jedan od razloga zbog kojih se Finska često povezuje sa zadovoljstvom i mirom. Zemlja koja je bogata jezerima, ogromnim šumama i čistim vazduhom pruža stanovnicima mogućnost da vrijeme provode napolju, što se često povezuje sa boljim mentalnim zdravljem i manjim nivoom stresa.

Ipak, možda najvažniji faktor koji izdvaja Finsku jeste povjerenje. Finci imaju visok nivo povjerenja u državne institucije, ali i jedni u druge. Društvo u kojem građani vjeruju sistemu i osjećaju da mogu da se oslone na zajednicu jedan je od ključnih elemenata koje istraživači povezuju sa osjećajem sreće.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 56. mjestu, iza Srbije koja zauzima 31. poziciju, ali ispred Crne Gore (71), Sjeverne Makedonije (86) i Albanije (89), pokazujući da se po nivou zadovoljstva životom nalazi u sredini regionalne ljestvice.

Na posljednjem, 147. mjestu, nalazi se Avganistan, koji prema rezultatima istraživanja ima najniži nivo zadovoljstva životom među svim analiziranim zemljama.

(MONDO)