Objavljena rang-lista najboljih gradova za strance: Evo gdje je život najlakši

Dok se sve veći broj ljudi seli u inostranstvo zbog posla, boljeg životnog stila i fleksibilnosti, novo istraživanje otkrilo je koji su gradovi zapravo najbolji za život stranaca.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, danas više od 300 miliona ljudi živi van zemlje u kojoj su rođeni, što je skoro duplo više u odnosu na 1990. godinu, piše Euronews. Nakon pandemije, primijećen je značajan porast broja radnika na daljinu i digitalnih nomada koji su se pridružili penzionerima i onima koji se sele zbog karijere.

Kompanija Global Citizen Solutions objavila je svoju prvu listu najboljih gradova za život stranaca, rangirajući 35 gradova na šest kontinenata. Njihov tim stručnjaka analizirao je gradove kroz sedam ključnih indikatora:

troškovi života, bezbjednost, kvalitet vazduha, zdravstvena zaštita, lakoća prilagođavanja, poznavanje engleskog jezika i mobilnost.

Najveću težinu u ocjenjivanju imali su bezbjednost i zdravstvena zaštita.

Na samom vrhu liste našao se Lisabon, a odmah iza njega Amsterdam. Ukupno, među prvih 10 mjesta nalazi se čak pet evropskih gradova.

Top 10 najboljih gradova za život stranaca:

Lisabon, Portugal (88.49/100) Amsterdam, Holandija (81.97/100) Melburn, Australija (81.79/100) Beč, Austrija (81.07/100) Barselona, Španija (80.7/100) Singapur (80.58) Okland, Novi Zeland (80.15) Tokio, Japan (79.78) Kopenhagen, Danska (79.57) Seul, Južna Koreja (78.89)

Zašto je Lisabon najbolji za život stranaca?

Portugalska prijestonica osvojila je prvo mjesto zbog konstantno dobrih rezultata u svim kategorijama. Ovo je jedan od najpristupačnijih gradova na listi, sa troškovima života koji su znatno niži nego u Beču ili Amsterdamu.

Poznavanje engleskog jezika je na visokom nivou, a kvalitet vazduha i bezbjednost su iznad prosjeka mnogih evropskih metropola. Takođe, Portugal nudi jasan zakonski put do boravišne dozvole, što ga čini idealnim za digitalne nomade.

Amsterdam je odličan, ali cijene su slaba tačka

Holandska prijestonica zauzela je drugo mjesto zahvaljujući visokoj bezbjednosti, vrhunskom zdravstvu i čistom vazduhu. Amsterdam ima najviši nivo poznavanja engleskog jezika među svim evropskim gradovima na listi, što drastično olakšava svakodnevni život i administraciju.

Poznat je po ulicama bez automobila. Pješačenje i biciklizam čine više od 70 odsto svih putovanja u gradu. Ipak, njegova slaba tačka su visoki troškovi života, zbog čega Amsterdam nije dostupan svakom džepu.

Melburn jedini grad van Evrope u prvih 5

Kao jedini grad van Evrope u prvih pet, Melburn nudi vrhunski životni standard. Ima najviši nivo poznavanja engleskog jezika i jedan je od najčistijih gradova na svijetu.

Nudi stabilan politički sistem i razvijenu infrastrukturu, mada je u kategoriji bezbjednosti ocijenjen nešto lošije u poređenju sa evropskim gradovima na listi.

