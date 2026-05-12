Paklene vrućine im ne mogu ništa: Ovo je 5 najtoplijih mjesta na planeti, temperature idu i do 50 stepeni

U pojedinim gradovima širom sveta ekstremne vrućine su način života. Otkrijte najtoplija naseljena mjesta na planeti gdje ljudi uspijevaju da žive uprkos temperaturama od čak 50 stepeni.

Nekoliko gradova širom svijeta ne doživljava leto samo kao godišnje doba, već kao neprekidnu borbu sa ekstremnim vrućinama tokom cijele godine.

U ovim mjestima vrućina nije samo vremenska prilika, već dio identiteta grada. Ipak, ljudi nastavljaju da žive u ovim užarenim sredinama, prilagođavajući se, opstajući i usavršavajući korišćenje krema za sunčanje i praćenje UV indeksa.

Uz prenosivi ventilator u ruci, pogledajte neka od najtoplijih mjesta na svijetu u kojima ljudi zaista žive, rangirana prema prosječnim dnevnim ljetnjim temperaturama.

Finiks, Arizona

Prosječna najviša dnevna temperatura tokom ljeta: od 41 do 43 stepena Celzijusa

Rekordna temperatura: 50 stepeni Celzijusa

Finiks u Arizoni nalazi se u Sonorskoj pustinji na jugozapadu SAD. Grad ima duga i izuzetno vrela ljeta, dok su zime kratke i više podsjećaju na ljeto u drugim delovima zemlje. Prosječna dnevna temperatura od maja do septembra prelazi 37 stepeni Celzijusa.

Letnje temperature redovno dostižu između 41 i 43 stepena, a ni noći ne donose veliko olakšanje. Rekordna temperatura iznosila je oko 50 stepeni Celzijusa.

Stanovnici Finiksa očigledno ne mare previše za ekstremne uslove jer populacija grada i dalje raste. Slično kao u Dohi, razvoj grada podržavaju masovna upotreba klima uređaja, arhitektura prilagođena vrućinama, sadnja drveća radi stvaranja hlada i pažljivo upravljanje vodnim resursima. Danas je Finiks jedan od najpoznatijih pustinjskih gradova na svetu u kojem život ne samo da opstaje već i napreduje uprkos ekstremnoj vrućini.

Šri Ganganagar, Indija

Prosečna najviša dnevna temperatura tokom ljeta: više od 38 stepeni Celzijusa

Rekordna temperatura: 49,4 stepena Celzijusa

Šri Ganganagar nalazi se u sjeverozapadnoj indijskoj državi Radžastan, blizu granice sa Pakistanom, u oblasti pustinje Tar.

Grad se od aprila do septembra suočava sa dnevnim temperaturama višim od 38 stepeni Celzijusa, kao i čestim pješčanim olujama tokom maja i juna. Rekordna temperatura od 49,4 stepena zabilježena je 2025. godine, što ga svrstava među najtoplija naseljena mjesta na svijetu.

Život u ovom gradu potpuno je prilagođen vrućini, pa stanovnici većinu aktivnosti obavljaju u hladnijim dijelovima dana. Opsežan sistem navodnjavanja putem kanala Ganga održava oblast iznenađujuće plodnom, zbog čega je region poznat kao „žitnica Radžastana“.

Doha, Katar

Prosečna najviša dnevna temperatura tokom leta: više od 38 stepeni Celzijusa

Rekordna temperatura: 50,4 stepena Celzijusa

Doha, glavni grad Katara, nalazi se na sjeveroistočnoj obali Arapskog poluostrva uz Persijski zaliv.

Grad je poznat po ekstremno vreloj pustinjskoj klimi sa dugim, veoma toplim letima i kratkim, blagim zimama. Najniža temperatura tokom godine iznosi oko 22 stepena Celzijusa u januaru, dok tokom vrhunca ljeta dnevne temperature često prelaze 38 stepeni Celzijusa, uz dodatni osjećaj sparine zbog vlage iz Persijskog zaliva.

Temperature su ovde dostizale čak 50,4 stepena Celzijusa.

Uprkos surovoj klimi, Doha je postala veliki metropolitanski centar. Stanovnici se prilagođavaju zahvaljujući modernoj infrastrukturi, širokoj upotrebi klima uređaja i urbanističkim rješenjima osmišljenim za ekstremne vrućine.

Indio, Kalifornija

Prosječna najviša dnevna temperatura tokom ljeta: oko 37 stepeni Celzijusa

Rekordna temperatura: 50,5 stepeni Celzijusa

Indio se nalazi u dolini Kočela u južnoj Kaliforniji i suočava se sa nekim od najintenzivnijih vrućina među američkim gradovima.

Prosječne temperature usred ljeta kreću se oko 37 stepeni Celzijusa, dok vedro nebo i suv pustinjski vazduh dodatno pojačavaju osjećaj toplote. Toplo vrijeme dominira tokom većeg dijela godine, uz vrlo kratke periode osvježenja.

U Indiju je zabilježena rekordna temperatura od čak 50,5 stepeni Celzijusa.

I pored ekstremnih uslova, grad održava stabilan broj stanovnika zahvaljujući poljoprivredi i velikim festivalima koji privlače posjetioce čak i pod nemilosrdnim suncem.

Džizan, Saudijska Arabija

Prosječna najviša dnevna temperatura tokom ljeta: više od 35 stepeni Celzijusa

Rekordna temperatura: 46,7 stepeni Celzijusa

Džizan se nalazi na jugozapadnoj obali Saudijske Arabije uz Crveno more i poznat je kao jedno od najtoplijih mjesta na svijetu u kojima ljudi žive.

Ljeta su posebno teška, sa prosečnim dnevnim temperaturama oko 35 stepeni Celzijusa, dok vlaga iz mora dodatno pojačava osjećaj sparine.

Čak ni van letnje sezone temperature retko značajno padaju, a maksimumi od oko 46,7 stepeni Celzijusa pokazuju koliko klima može biti ekstremna.

Ipak, Džizan ima brojno stanovništvo i važan je lučki i poljoprivredni centar poznat kao „voćna korpa“ regiona. Zahvaljujući obalskoj klimi, okolna područja proizvode velike količine manga i drugog tropskog voća.