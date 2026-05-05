Proglašen najbolji grad za odmor u Evropi 2026: Na rang listi pretekao Sevilju, Porto i Istanbul

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Na prestižnoj listi Leisure Lifestyle Awards 2026, Krakov je nadmašio popularne metropole i proglašen je za najbolji evropski grad za odmor.

Leisure Lifestyle Awards je međunarodna rang lista koju svake godine organizuje magazin Global Traveler. U 2026. godini održano je već 14. izdanje ovog izbora. Nagrade se dodjeljuju na osnovu anketa koje popunjavaju iskusni putnici, odnosno, čitaoci magazina.

Ovaj izbor obuhvata mnoge oblasti turizma, od najboljih destinacija za odmor, preko avio-kompanija i aerodroma, krstarenja, pa sve do hotela, rizorta i turističkih operatera.

Krakov lider u Evropi

Krakov, jedan od najstarijih i drugih po veličini grad u Poljskoj, pretekao je Sevilju, Porto, Istanbul i Lisabon u kategoriji "Najbolja destinacija za odmor u Evropi". Organizatori ističu da je ovo jedno od najvažnijih priznanja na cijeloj listi, jer se odnosi na opštu ocjenu turističkog iskustva. Reč je o tome kako putnici doživljavaju određeni grad kao mjesto za opuštanje.

Kreatori rang liste napominju da se nagrade ne zasnivaju na odlukama stručnjaka iz industrije, već na mišljenjima stvarnih turista.

"Upravo iskusni turisti ukazuju na mesta koja najbolje odgovaraju potrebama savremenog odmora i koja spajaju udobnost, autentičnost i visok kvalitet usluga", navodi se u obrazloženju.

Istorijski spomenici, raznolika gastronomska ponuda i visok nivo usluga čine da Krakov privlači putnike iz cijele Evrope. Pobjeda na Leisure Lifestyle Awards potvrđuje rastuću poziciju grada na turističkoj mapi kontinenta.

