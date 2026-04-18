Otkrijte grad čokolade, čipke i jedan od prvih bankarskih centara u Evropi: Poznat je kao "sjeverna Venecija"

U muzeju Greninge, čuvaju se djela nastala u prethodnih šest vijekova, umjetnika kao što su Jan van Ajk i Hans Memling, koji su obilježili kako umjetnost ovog kraja tako i čitavu evropsku umjetnost.

Izvor: Shutterstock

Briž je jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova u Evropi i često se opisuje kao "Sjeverna Venecija" zbog svoje mreže kanala.

Njegov istorijski centar, koji je pod zaštitom Uneska, predstavlja spoj trgovačke istorije, umjetnosti i arhitekture koja potiče još iz zlatnog doba Flandrije.

"Zvijezde" sa vrhunca

Grad je svoj vrhunac dostigao između 13. i 15. vijeka, svrstavajući se u red najvažnijih trgovačkih središta sjeverne Evrope. Zahvaljujući direktnoj vezi sa morem preko kanala Zvin, u Briž je pristizala roba iz cijelog svijeta, začini, svila, vino i tkanine. To bogatstvo omogućilo je ekonomski u kulturni razvoj, te je grad postao i jedan od prvih bankarskih centara u Evropi.

Izvor: Shutterstock/Scott Heaney

Izvor: Shutterstock

Centralna tačka grada je trg Markt, gdje se nalazi zvonik Belfort, jedan od simbola Briža. Sa svojih 83 metara visine, vijekovima je služio kao osmatračnica, dok je danas otvoren za posjetioce koji mogu da se popnu i uživaju u pogledu na cijeligrad.

Pored toga predstavlja i jedan od najstarijih primjera srednjovekovne urbane arhitekture.

Izvor: Shutterstock

Nedaleko odatle nalazi se trg Burg, političko i administrativno središte, gdje se ističe Gradska vijećnica, jedna od najstarijih u Belgiji. Ujedno, prema mišljenju mnogih najljepša građevina na trgu ispunjenom zgradama specifičnog i raskošnog stila.

Izvor: Shutterstock

Kanali su jedan od ključnih elemenata identiteta grada. Nekada su služili kao glavne trgovačke rute, dok danas predstavljaju jednu od glavnih turističkih atrakcija. Vožnja čamcem omogućava otkrivanje skrivenih vrtova, unutrašnjih dvorišta i zadnja fasada istorijskih zgrada koje nisu vidljive sa ulice.

Izvor: Shutterstock

Briž je takođe poznat i po svojoj umjetnosti, posebno flamanskom slikarstvu. U muzeju Greninge, čuvaju se djela nastala u prethodnih šest vijekova, umjetnika kao što su Jan van Ajk i Hans Memling, koji su obilježili kako umjetnost ovog kraja tako i čitavu evropsku umjetnost.

Njihova djela odlikuju se izuzetnom preciznošću, realizmom i bogatom simbolikom, a danas su poznati pod imenom "flamanski primitivci".

Izvor: Shutterstock/SJBright

Još jedno značajno mjesto je bazilika Svete krvi iz 12. vijeka, sa arhitektonskim elementima koji je svrtavaju u remek-djela romaničkog i gotskog stila, najpoznatija je po relikvija za koju se vjeruje da sadrži kapi Hristove krvi.

Ova crkva ima veliki verski značaj i svake godine je dio tradicionalne procesije koja okuplja veliki broj posjetilaca, a legenda spominje da je relikviju u Briž tokom Drugog krstaškog rata.

Izvor: Shutterstock/Ivan Soto Cobos

Beginaži i tradicionalni zanati

Grad nudi i manje poznate, ali podjednako zanimljive lokacije, poput beginaža Begijnhof, kompleksa u kom su nekada živjele begine, žene koje su vodile religiozan, ali nezavisan život.

Izvor: Shutterstock

Osim istorije i umjetnosti, Briž je poznat i po tradicionalnim zanatima. Proizvodnja čokolade i čipke i dalje je važan dio lokalne kulture, a brojne male radnje čuvaju ove vještine i prenose ih kroz generacije.

Iako je danas popularna turistička destinacija, grad je uspio da očuva autentičnost. Njegove uske ulice, kamene kuće i kanali i dalje izgledaju gotovo isto kao pre nekoliko vijekova, što posjetiocima omogućava da dožive atmosferu srednjovjekovne Evrope.

Izvor: Shutterstock/Menno van der Haven

Zbog svega toga, Briž nije samo liep grad, već i mjesto koje jasno pokazuje kako su trgovina, umjetnost i istorija oblikovali jedan od najznačajnijih urbanih prostora u Evropi.

Zlatno doba Flandrije

Obuhvata period od 14. do 17. vijeka, kada je spomenuta regija bila jedan od najrazvijenijih ekonomskih i kulturnih centara Evrope. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i trgovini tekstilom, gradovi poput Briža, Genta i Antverpena postali su bogati centri. U ovom periodu dolazi i do procvata umjetnosti, naročito slikarstva, sa umjetnicima poput Jana van Ajka, koji su razvili poseban pravac u slikarstvu sa karakteristikama flamanske škole. Ovo doba obilježeno je i razvojem zanatstva, bankarstva i urbane kulture, što je Flandriju učinilo jednim od ključnih pokretača evropske renesanse i ranog kapitalizma.

(EUpravo zato)