Kakav rekord: Bundeva teška kao manji automobil - prešla granicu od tone! (FOTO)

Izvor mondo.ba
0

Herman Bonen, uzgajivač iz belgijskog mjesta Kasterle osvojio je ovogodišnju titulu na nacionalnom prvenstvu u mjerenju bundeva, nakon što je odgojio džinovski primjerak težak čak 1.015,50 kilograma.

Bundeva teža od jedne tone Izvor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Kasterle, koje nosi nadimak "selo bundeva" u Belgiji, tako je ponovo potvrdilo svoju reputaciju, a njegovi stanovnici imaju lokalni nadimak "Žderači bundeva".

Bonenova pobjeda nastavlja rivalitet koji se posljednjih godina razvio između njega i njegovog komšije, takođe iz Kasterlea. Herman je pobijedio 2023. godine, komšija prošle, a ove godine je titula ponovo otišla u Hermanove ruke.

Bonen je za belgijske medije izjavio da je zadovoljan pobjedom, ali je još ponosniji na činjenicu da je uzgojio džinovsko povrće teže od jedne tone.

"Vrlo je lijepo postati šampion, ali je još ljepše uzgojiti bundevu koja teži više od jedne tone", rekao je on.

Otkrio je i svoju tajnu uspjeha: "Uložite mnogo vremena i dobro se brinite o njima".

bundeva Belgija povrće rekord

