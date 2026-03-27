Vila Balbiano na jezeru Komo jedna je od najglamuroznijih rezidencija u Italiji. Oduševljava bogatom istorijom, luksuzom i činjenicom da je bila lokacija snimanja filma „House of Gucci“.

Izvor: Courtesy of Airbnb/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Smještena na zapadnoj obali jezera Komo, vila Balbiano predstavlja zadivljujući italijanski dragulj - izuzetno istorijsko zdanje koje je nekada pripadalo čuvenom kardinalu Tolomeu Galiju, koji ju je sagradio krajem 16. vijeka i koristio kao svoju glavnu rezidenciju.

Vijek kasnije, vilu je proširio i dodatno ukrasio kardinal Anđelo Marija Durini, koji ju je koristio za okupljanje otmenog i razuzdanog društva, gdje su se festivali, banketi i plesovi nizali bez prestanka. Od tada je svaki naredni vlasnik samo doprinosio njenom sjaju.

Danas je vila Balbiano najveća privatna rezidencija na jezeru, prostire se na više od 2 hektara, sa raskošnim vrtovima koji su nagrađeni od strane Britanskog udruženja pejzažnih dizajnera, spoljnim bazenom, privatnim pristaništem i kućicom za čamce.

Unutrašnjost je ispunjena vrhunskim umjetničkim predmetima i namještajem iz prošlih vijekova, nabavljenim na aukcijama kuća Sotheby’s i Christie’s. Spektakularne freske iz 17. veka, koje su oslikali braća Recchi i Agostino Silva, i dalje krase zidove, netaknute vremenom. Sa svojom bogatom istorijom i jedinstvenim spojem prirodne i umjetničke ljepote, vila Balbiano važi za jednu od najglamuroznijih lokacija na jezeru Komo. Vila raspolaže sa šest luksuznih apartmana u glavnoj zgradi, od kojih je svaki individualno dizajnirao poznati dekorater enterijera Žak Garsija.

Vidi opis Zavirite u jednu od najprestižnijih vila na svijetu: Ovdje je sniman "House of Gucci", od detalja zastaje dah Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Vila Balbiano na jezeru Komo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Courtesy of Airbnb/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Od spektakularnog pogleda na jezero Komo i raskošnog okruženja do luksuznih mermernih kupatila, gosti će doživjeti vrhunac stila i elegancije. Raskošna i dramatična, vila posjeduje kolekciju nameštaja, antikviteta i umjetničkih djela dostojnu muzeja.

Kristalni lusteri, zlatni detalji i antikna ogledala sa pozlaćenim okvirima dodatno naglašavaju ljepotu enterijera.

Izvor: Bruno Erhs/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Uvrštena među najprestižnije lokacije na jezeru Komo prema izboru magazina Harper’s Bazaar i Vogue US, vila Balbiano je savršen izbor za svaki događaj – od vjenčanja na destinaciji do glamurozne zabave, od privatnog fotografisanja do intimnog vjenčanja.

Sa očaravajućim pogledom na jezero i planine u daljini, prostranim italijanskim vrtom i privatnim pristaništem, vila predstavlja savršenu kulisu za bajkovito venčanje ili proslavu, piše Zadovoljna.

U ovoj vili je sniman i film House of Gucci i to joj je dodatno učvrstilo status glamurozne i istorijski značajne destinacije.