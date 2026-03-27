Zavirite u jednu od najprestižnijih vila na svijetu: Ovdje je sniman "House of Gucci", od detalja zastaje dah

Vila Balbiano na jezeru Komo jedna je od najglamuroznijih rezidencija u Italiji. Oduševljava bogatom istorijom, luksuzom i činjenicom da je bila lokacija snimanja filma „House of Gucci“.

Smještena na zapadnoj obali jezera Komo, vila Balbiano predstavlja zadivljujući italijanski dragulj - izuzetno istorijsko zdanje koje je nekada pripadalo čuvenom kardinalu Tolomeu Galiju, koji ju je sagradio krajem 16. vijeka i koristio kao svoju glavnu rezidenciju.

Vijek kasnije, vilu je proširio i dodatno ukrasio kardinal Anđelo Marija Durini, koji ju je koristio za okupljanje otmenog i razuzdanog društva, gdje su se festivali, banketi i plesovi nizali bez prestanka. Od tada je svaki naredni vlasnik samo doprinosio njenom sjaju.

Danas je vila Balbiano najveća privatna rezidencija na jezeru, prostire se na više od 2 hektara, sa raskošnim vrtovima koji su nagrađeni od strane Britanskog udruženja pejzažnih dizajnera, spoljnim bazenom, privatnim pristaništem i kućicom za čamce.

Unutrašnjost je ispunjena vrhunskim umjetničkim predmetima i namještajem iz prošlih vijekova, nabavljenim na aukcijama kuća Sotheby’s i Christie’s. Spektakularne freske iz 17. veka, koje su oslikali braća Recchi i Agostino Silva, i dalje krase zidove, netaknute vremenom. Sa svojom bogatom istorijom i jedinstvenim spojem prirodne i umjetničke ljepote, vila Balbiano važi za jednu od najglamuroznijih lokacija na jezeru Komo. Vila raspolaže sa šest luksuznih apartmana u glavnoj zgradi, od kojih je svaki individualno dizajnirao poznati dekorater enterijera Žak Garsija.

Od spektakularnog pogleda na jezero Komo i raskošnog okruženja do luksuznih mermernih kupatila, gosti će doživjeti vrhunac stila i elegancije. Raskošna i dramatična, vila posjeduje kolekciju nameštaja, antikviteta i umjetničkih djela dostojnu muzeja.

Kristalni lusteri, zlatni detalji i antikna ogledala sa pozlaćenim okvirima dodatno naglašavaju ljepotu enterijera.

Uvrštena među najprestižnije lokacije na jezeru Komo prema izboru magazina Harper’s Bazaar i Vogue US, vila Balbiano je savršen izbor za svaki događaj – od vjenčanja na destinaciji do glamurozne zabave, od privatnog fotografisanja do intimnog vjenčanja.

Sa očaravajućim pogledom na jezero i planine u daljini, prostranim italijanskim vrtom i privatnim pristaništem, vila predstavlja savršenu kulisu za bajkovito venčanje ili proslavu, piše Zadovoljna.

U ovoj vili je sniman i film House of Gucci i to joj je dodatno učvrstilo status glamurozne i istorijski značajne destinacije.

