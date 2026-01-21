Skinuli ste ukrase, kuća vam djeluje golo? 8 savjeta dizajnera za ušuškan i topao dom usred zime

Kako da uljepšate kuću u hladnim zimskim danima? Evo kako to rade dizajneri...

Izvor: Shutterstock

Poslije prazničnih ukrasa, dom ne mora da djeluje siromašno i hladno.

Napravite nove dekoracije od pristupačnih materijala.

Kad se uklone novogodišnji ukrasi i svijetleće lampice, mnogi domovi naglo izgube svoj šarm i toplinu. U sivim zimskim danima, ogoljeni stan može da djeluje hladno i beživotno, iako su zidovi i namještaj isti kao i prije.

To ne znači da sad morate da planirate renoviranjeili kupujete luksuzne ukrase da biste vratili taj osjećaj udobnosti i stila. Pažljivo odabrani ukrasi za stan – od toplih tkanina i svjetla do mirisnih dodataka i biljaka – mogu transformisati prostor, čineći ga prijatnim utočištem tokom cijele zime.

1. Slojevi tekstila

Najbolji trik je da preko sofe, fotelje ili kreveta prebacite dodatnu ćebad, prekrivače i jastuke od vune, flanela ili pamuka u toplim tonovima (krem, bež, terakota, tamnozelena, senf žuta). Nov prekrivač se danas može kupiti za 1.000 do 2.000 dinara, a čak i ako nemate nove, dovoljno je da starima malo promijenite raspored - iz prostorije u prostoriju. Dom odmah djeluje toplije i udobnije.

ukrasno ćebe

Izvor: Shutterstock

2. Svjetlost je ključ

Zamijenite bijele sijalice (hladno bijelo svjetlo) toplim žutim (2700–3000K). Razlika je ogromna – soba u trenutku postaje toplija. Dodajte male stone lampe ili niske podne lampe sa žutim svjetlom. Ako imate prozore, okačite prozirne bijele zavjese ili one od tanke čipke, jer one propuštaju dnevno svjetlo, a zimi daju mekši, difuzni sjaj.

3. Ukrasi od prirodnih elemenata

Grančice, šišarke, suvo cvijeće su najjeftiniji, a najljepši. Dodajte i kupovne grančice eukaliptusa i stavite ih u veliku staklenu vazu ili korpu na stočiću, tako ćete odmah dobiti raskošan zimski efekat. Ako želite boju, dodajte sušene narandže (isjeckajte ih, osušite u rerni na 50°C) ili cimet štapiće. Sve ovo košta manje od 500 dinara, a izgleda skupo. Pogledajte u galeriji slika najlepše ideje za zimske ukrase.

4. Svijeće u grupama

Stavite grupe svijeća (bijelih, krem ili bež) na tacne, u fenjere ili čaše. Ako koristite LED svijeće (sigurne i dugotrajne), možete ih paliti cijeli dan. Dodajte mirisne svijeće (vanila, cimet, kedar) i prostor postaje topliji i mirisniji.

5. Zimski tepisi i prostirke

Ako imate hladan pod, dodajte mali tepih sa visokim florom ili tepih od vještačkog krzna na sredinu sobe ili pored kreveta. Birajte neutralne boje sa toplim podtonovima – bež, siva ili braon.

6. Dekorativne lajsne

Ako vam je neki zid nedovoljno interesantan, nalijepite tanke lajsne ili drvene letvice (u Bauhausu ili Merkuru) i obojite ih u bijelu ili krem. Ili samo okačite ramove sa zimskim motivima (šume, snježni pejzaži, porodične slike). Jedan zid sa okvirima mijenja cijelu sobu.

7. Biljke u toplim tonovima

Ako imate biljke, dodajte one sa crvenim ili narandžastim listovima (npr. kalateja, koleus). Ili stavite sušene cvjetove u vazu. Biljke čine prostor življim, a zimi su posebno važne za mentalno zdravlje.

8. Mirisni dodaci

Stavite štapiće cimeta, kore limuna i narandže u činiju sa vodom i smjestite je na radijator ili kuvajte na tihoj vatri u loncu sa vodom na šporetu. Možete i da koristite eterična ulja kao što su cimet, kedar, vanila u difuzeru. Miris je ono što najviše čini da se osjećate ugodno. Pogledajte u galeriji još dizajnerskih ideja za uređenje stana.

Vidi opis Skinuli ste ukrase, kuća vam djeluje golo? 8 savjeta dizajnera za ušuškan i topao dom usred zime lepo uredjen stan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

(Lepa i srećna/Mondo)