Bijeli enterijeri više nisu znak dobrog ukusa: Luksuz dobija nove boje, evo šta dizajneri preporučuju ove godine

Potpuno bijeli stanovi i kuhinje odlaze u prošlost. Saznajte zašto dizajneri u 2026. mijenjaju pravila i koje boje dolaze umjesto bijele.

Izvor: Pinkystock/Shutterstock

Potpuno bijeli enterijeri u 2026. godini smatraju se hladnim i nepraktičnim.

Dizajneri sve više biraju tople neutralne tonove i prirodne materijale.

Fokus se pomjera sa estetike na emociju i način života u prostoru.

Godinama su bijeli zidovi, bijele kuhinje i bijeli dnevni boravci važili za simbol dobrog ukusa, minimalizma i "sigurne" estetike. Bijela boja smatrala se neutralnom, bezvremenskom i uvijek modernom. Međutim, u 2026. godini dizajneri enterijera sve jasnije poručuju – era potpuno bijelih prostora je završena. I to ne kao prolazni trend, već kao svesna promjena u načinu na koji danas želimo da živimo u sopstvenom domu.

Ono što je nekada djelovalo čisto i sofisticirano, danas često izgleda hladno, beživotno i emocionalno prazno. Nakon godina nesigurnosti, rada od kuće i promijenjenog odnosa prema privatnom prostoru, javila se potreba za enterijerima koji imaju toplinu, karakter i lični pečat. A potpuno bijeli prostori, koliko god estetski "ispravni" bili, sve teže odgovaraju toj potrebi.

Zašto bijeli enterijeri više ne funkcionišu u stvarnom životu?

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se bijeli enterijeri u 2026. smatraju zastarjelim jeste njihova nepraktičnost i odsustvo emocionalnog efekta. Beli dnevni boravci i kuhinje često izgledaju savršeno na fotografijama, ali u svakodnevici postaju prostori u kojima se ne opuštamo, već stalno pazimo na mrlje, tragove i nered.

Dizajneri ističu da takvi prostori često ne djeluju kao dom, već kao šourum ili privremeni prostor bez identiteta. Osim toga, potpuno bijela paleta loše reaguje na promjene prirodnog svetla tokom dana – u jednom trenutku prostor djeluje sterilno, u drugom isprano i bez dubine.

U 2026. se sve više govori o tome da dom treba da "sarađuje" sa ljudima koji u njemu žive, a ne da zahtjeva stalnu kontrolu i održavanje. Upravo zbog toga beli enterijeri sve češće gube svoju dominantnu ulogu.

Vidi opis Bijeli enterijeri više nisu znak dobrog ukusa: Luksuz dobija nove boje, evo šta dizajneri preporučuju ove godine Kuhinja dnevna soba Dnevna soba Dnevna soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PhotoMavenStock/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: TikTok / styleosimple Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: PrimeLensCrafter/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Procreators/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Na udaru su posebno bijele kuhinje i dnevni boravci

Iako se bijela boja ne izbacuje u potpunosti, dizajneri su posebno kritični prema potpuno belim kuhinjama bez ikakvog kontrasta. Kuhinje u kojima su beli ormarići, radne ploče i zidovi u istoj nijansi u 2026. se smatraju vizuelno iscrpljenim – bez topline, dubine i osjećaja stvarnog života.

Kuhinja, prema savremenim pravilima uređenja, treba da izgleda kao mjesto okupljanja i svakodnevnog života, a ne kao sterilni laboratorij, piše Fashion.hr

Sličan stav zauzima se i prema belim dnevnim boravcima u kojima nema tekstura, slojeva i raznovrsnih materijala. Bez obzira na kvalitet namještaja, takvi prostori često djeluju nedovršeno i bezlično.

Bela kuhinja

Izvor: Shutterstock

Šta dolazi umjesto bijele – i zašto to nije samo trend?

Važno je naglasiti da dizajneri ne zagovaraju nagli prelazak na tamne ili agresivne boje. Umjesto čiste bijele, sve se češće koriste tople neutralne nijanse, krem tonovi, boje pijeska, kamena i zemlje. Bijela boja ostaje prisutna, ali više nije glavna zvijezda prostora – postaje pozadina, a ne cijela priča.

Ono što ovu promjenu čini posebno značajnom jeste činjenica da se ne zasniva samo na estetici, već na načinu života. U 2026. se otvoreno govori o emocionalnom uticaju enterijera – o tome kako prostor utiče na raspoloženje, osećaj sigurnosti i pripadnosti.

Zato bijela boja nije proglašena "ružnom" ili zabranjenom, već jednostavno – nedovoljnom. U vremenu u kojem dom više nije samo mjesto za spavanje, već prostor za život, rad, odmor i okupljanje, dizajneri smatraju da nam trebaju enterijeri koji imaju priču. A potpuno bijeli prostori, prema procenama za 2026. godinu, tu priču više ne uspjevaju da ispričaju.

Pogledajte i najmodernije tehnike na zidovima za 2026. godinu: