Kuhinje koje definitivno izlaze iz mode

Novi balans između otvorenog i zatvorenog prostora upravo je ono što će u 2026. krasiti savremene kuhinje.
- Ako planirate renoviranje kuhinje ove godine, idealno je kombinovati nekoliko lijepo stilizovanih polica s tim da većina stvari ostaje skriveno iza vrata.
- Na taj način dobijate vizuelnu lakoću, funkcionalnost i osjećaj mira u prostoru.
Otvorene police u kuhinji bile su jedan od najvećih hitova poslednjih godina – donosile su osjećaj prostranosti, svetlosti i onaj savršeni „instagramski“ izgled sa stilizovanim tanjirima, biljkama i šoljicama.
Ipak, 2026. godina donosi promjenu: masivne police koje dominiraju cijelom kuhinjom polako odlaze u prošlost. Dizajneri se slažu da otvorene police nisu potpuno "aut", ali će se koristiti mnogo selektivnije. Filozofija je jednostavna: „manje, ali bolje“.
Prošlo je vrijeme kada su ljudi skidali vrata sa gornjih ormarića i punili police svime što im padne pod ruku. Glavni razlog za pad popularnosti je praktičan – prašina, masnoća iz kuvanja, brzo skupljanje krša i stalna potreba za održavanjem savršenog reda. Ono što je nekada izgledalo lako i šik, sada mnogima deluje kao vizuelni haos i dodatni posao u već užurbanom domu.
Dizajneri predlažu pametniju ravnotežu između otvorenog i zatvorenog prostora. Umjesto da cijela kuhinja bude „otvorena“, police se sada koriste strateški, uglavnom u manjim dijelovima prostora. Na primer, nekoliko pažljivo odabranih komada može stajati uz prozor, ili kao prekid između ormarića, dok većina stvari ostaje iza vrata.
Staklena vrata i dekorativni paneli sada pružaju osjećaj prozračnosti, a istovremeno štite od prašine i masnoće. Materijali i teksture se kombinuju tako da dodaju dubinu i karakter – drvo, farbane površine, teksturirani elementi – stvarajući prostor koji je topao, elegantan i funkcionalan.
Trend se u osnovi pomjera ka konceptu „toplog minimalizma“ i „tihog luksuza“ – kuhinje koje izgledaju sofisticirano, ali su prije svega praktične i lako održive. Otvorene police nisu zabranjene, ali više neće biti glavna zvijezda enterijera; one postaju akcent, detalj koji prostor oplemenjuje, a ne definiše.
Kuhinje koje definitivno izlaze iz mode
