Ove čuvene svjetske destinacije važe za najpovoljnije u 2026: Jedan grad poznat po posebnom događaju

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Ovo su najpovoljnije svjetske destinacije za 2026. godinu.

Ove čuvene svjetske destinacije važe za najpovoljnije u 2026 Izvor: Alex Tihonovs/Shutterstock

Putnici kojima je cena jedan od najvažnijih kriterijuma pri izboru odmora, mogli bi da se obraduju novoj listi najpovoljnijih svetskih destinacija za 2026. godinu koja izdvaja brazilski Salvador kao najpovoljniji grad za putovanja.

Riječ je o gradovima širom svijeta koji nude spoj autentične atmosfere i prijatnog boravka, uz hotelski smještaj koji u prosjeku košta manje od 150 evra po noćenju.

Listu je objavila turistička platforma Expedia u izvještaju "Povoljne destinacije 2026." Na vrhu liste nalazi se Salvador u Brazilu. Grad je poznat po zlatnim peščanim plažama, šarenim kućama i istorijskom jezgru ispunjenom baroknim crkvama i umetničkim muzejima.

Zanimljivosti o Salvadoru

Salvador je bio prva prijestonica Brazila od 1549. do 1763. godine, pre nego što je tu ulogu preuzeo Rio de Žaneiro.

Stari grad Pelourinjo nalazi se na UNESCO listi svetske baštine. Poznat je po šarenim kolonijalnim kućama, kamenim ulicama i baroknim crkvama.Salvador se smatra kulturnim srcem afro-brazilske tradicije. Ovde su nastali mnogi elementi brazilske kulture, uključujući kapoeiru, afro-brazilske religije i dio tradicionalne muzike.

Karneval u Salvadoru jedan je od najvećih na svetu i procenjuje se da svake godine privuče milione posetilaca.

Salvador ima više od50 kilometara obale i brojne gradske plažekoje su popularne među lokalnim stanovništvom i turistima. Jedna od najpoznatijih znamenitosti je Elevador Laserdа, istorijski lift koji povezuje gornji i donji deo grada i pruža spektakularan pogled na zaliv.

Dva meksička grada na listi

Drugo mjesto na listi zauzima Gvadalahara u Meksiku, važan finansijski i kulturni centar koji će ujedno biti jedan od gradova domaćina Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.

Pored Gvadalahare, na listi se našao još jedan meksički grad – Merida, poznata po spoju majanske i kolonijalne baštine.

Među deset najpovoljnijih destinacija našle su se i dvije velike južnoameričke metropole:Bogota u Kolumbiji i Sao Paulo u Brazilu.

Na listi su i popularni azijski gradoviBangkok, Kuala Lumpur i Ho Ši Min,poznati po živahnom noćnom životu i pristupačnoj uličnoj hrani.

Listu zatvaraju Edmonton u Kanadi, koji nosi nadimak "kanadski festivalski grad" zbog brojnih događaja tokom cijele godine, kao iSanto Domingo u Dominikanskoj Republici, jedan od najstarijih gradova na Karibima.

Najpovoljnije destinacije za 2026. su:

  • Salvador, Brazil
  • Gvadalahara, Meksiko
  • Bogota, Kolumbija
  • Merida, Meksiko
  • Ho Ši Min, VijetnamSao Paulo, Brazil
  • Bangkok, Tajland
  • Edmonton, Kanada
  • Kuala Lumpur, Malezija
  • Santo Domingo, Dominikanska Republika

 (Kamatica/MONDO)  

Tagovi

putovanja destinacije

