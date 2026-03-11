Aktivno ljetovanje na Malti: Petodnevni vodič kroz zemlju bogate istorije, plaža i mediteranskog šarma

Pogledajte petodnevni plan posjete

Izvor: Shutterstock/Michael Pointner

Malta je postala omiljena destinacija turista koji traže spoj istorije, prirode i mediteranskog opuštanja.

Sa povoljnim povratnim avionskim kartama iz Beograda i kratkim letom od oko dva sata i raznovrsnim smještajem, Malta je idealna za vikend-odmor ili duže putovanje.

Takođe, ko poželi da Maltu obiđe tokom ljetnjih mjeseci, osvaja dobitnu kombinaciju jer je ona savršena destinacija za aktivan letnji odmor.

Imajte u vidu samo da su jul i avgust dosta topli na Malti te da je vlažnost vazduha visoka, što bi vam moglo pokvariti utusak ili vas spriječilo da opušteno šetate ulicama Valete.

Svakako, od tirkiznih plaža i slikovitih sela do srednjovjekovnih gradova i bogatog noćnog života, ova ostrvska država ima šta da ponudi svima, od parova i porodica do ljubitelja avanture.

U nastavku donosimo prijedlog petodnevnog plana putovanja, sa savjetima šta posjetiti, gdje jesti i koliko to otprilike košta.

Dan 1 - Valeta: istorija, balkoni i panorame

Predlog za prvi dan: Upoznajte Maltu u glavnom gradu i odmah se prepustite istoriji i lokalnom šarmu.

Valeta

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Prije podne

Dolazak u Valetu i smještaj

Šetnja glavnom ulicom Republic Street

Posjeta Konkatedrali Svetog Jovana

Poslijepodne

Upper Barrakka Gardens - panoramski pogled na Veliko pristanište

Grandmaster's Palace - spolja i kratak obilazak

Veče

Večera u lokalnom bistrou

Kafa ili koktel uz zalazak sunca

Troškovi (procijenjeno)

Autobus/taksi do smještaja - €2-15

Ulaznice - €20-30

Obrok i piće - €20-30

Valeta

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Savjet: Valeta je kompaktna, većinu atrakcija možete obići peške.

Dan 2 - Mdina i Rabat: "Tihi grad" i katakombe

Predlog za drugi dan: Osjetite mir srednjovekovne Mdine i istražite tajne podzemlja Rabata.

Prije podne

Šetnja starom prestonicom Mdina - kamene ulice i pogled sa zidina

Mdina

Izvor: Shutterstock/mairu10

Poslijepodne

Katakombe u Rabatu - rimskih i ranohrišćanskih grobnica

Katakombe Svetog Pavla

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Sladoled i kafa uz šetnju kroz Rabat

Veče

Večera u lokalnoj taverni

Uživanje u večernjoj atmosferi Valete ili Slieme

Troškovi (procijenjeno)

Autobus - €5-8

Ulaz u katakombe - €8-12

Hrana i piće - €20-30

Mdina je posebno čarobna u zalazak sunca jer tišina i svijetla grada ostavljaju nezaboravan utisak.

Dan 3 - Komino: Plava Laguna

Prijedlog za treći dan:

Posvetite cijeli dan kupanju, sunčanju i ronjenju u najljepšoj laguni Malte.

Komino

Izvor: Shutterstock/Balate.Dorin

Cijeli dan

Brod iz Ćirkive ili Valete do Komina

Plivanje i sunčanje u Plavoj Laguni

Ronjenje i snorkeling

Veče

Povratak na Maltu, večera u St. Julian's- u ili Sliemi

Troškovi (procijenjeno)

Brodska karta (return) - €25-35

Hrana/užina - €15-25

Piće - €6-10

Prijedlog je da ponesete vodu i grickalice jer su cijene pored lagune više nego u unutrašnjosti ostrva.

Dan 4 - Gozo: priroda i antika

Prijedlog za četvrti dan:

Istražite mirnije ostrvo Gozo, njegove plaže, istoriju i tradicionalni život.

Ndur na ostrvu Gozo

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Prije podne

Autobus + trajekt do Gozo

Ramla Bay - crvenkasta peščana plaža

Poslijepodne

Džantija hramovi - stariji od egipatskih piramida

Arheološko nalazište Džantija

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Šetnja glavnim gradom Viktorijom

Veče

Povratak trajektom na Maltu

Večera u lokalnom restoranu

Troškovi (procijenjeno)

Prevoz + trajekt - €15-25

Ulaz u Džantija hramove - €10-15

Hrana i piće €20-30

Napomena: Gozo je manje turistički prometan i nudi mirniji tempo, što je idealno za opuštanje.

Dan 5 - Sliema i St. Julian's: šoping i opuštanje

Predlog za peti dan: Posljednji dan provedite uživajući u mediteranskom ritmu, lagano i opušteno, a naš predlog su šetnje, plaže i kokteli.

Prije podne:

Kafa uz more u Sliemi

Šoping i lokalne prodavnice

Poslijepodne:

Plaža ili bar u St. Julian's-u

Piće uz zalazak sunca na obali

Troškovi (procijenjeno)

Kafa i brunch - €10-15

Piće/koktel - €8-12

Suveniri - €15-30

Savet: St. Julian's je epicentar noćnog života, što je recimo idealno za dinamično veče prije polaska.

Procjena ukupnih troškova za 5 dana

Avionske karte (povratna) 55-80

Smeštaj za 5 noći - 150-450

Prevoz po ostrvu - 40-60

Hrana i piće - 120-180

Izleti i ulaznice - 70-110

Ukupno - 435-880 €

Napominjemo da budžet svakako varira prema tipu smještaja, sezoni i tempu aktivnosti.

Malta - povoljna destinacija koja osvaja

Malta nije samo još jedna mediteranska destinacija, ona je spoj istorije, prirode, autentične kulture i modernog komfora.

Pristupačne cijene smještaja, jeftini letovi iz Beograda koje nudi kompanija Vizer i raznovrsne aktivnosti čine je sve popularnijom.

Provjerili smo cijenu povratne karte (u ovom trenutku) od Beograda do Malte, i ona za početak jula košta oko 9000 dinara (oko 76 evra).

Takođe, preko bukinga i Rbnb-a smo pretražili cijene smještaja i one su raznolike, ali pristojan smeštaj za dvoje, za 10 noći, za početak jula možete naći po cijeni od 900 evra pa na gore.

Bilo da tražite opuštanje na tirkiznim plažama, istorijska putovanja kroz srednjovjekovne gradove ili dinamične večeri u Sliemi, Malta pruža iskustvo koje se dugo pamti.

Malta i EU

Malta je postala članica EU 2004. godine, nakon što je većina građana na referendumu podržala pristupanje bloku jedinstvenog tržišta i zajedničkih prava i obaveza.

Tokom dvije decenije članstva, zemlja je zabilježila značajan napredak u ekonomiji, infrastrukturi i društvenom razvoju. Uvođenje evra, pristup evropskim fondovima i tržištu EU omogućili su modernizaciju luka, aerodroma i saobraćajne mreže, kao i povećanje investicija u obrazovanje, zdravstvo i turizam.

Za turiste i posjetioce, članstvo u EU znači jednostavniji dolazak i povoljnije cijene avionskih karata iz Evrope, veća bezbjednost i standardizovan kvalitet usluga, dok građani Malte imaju olakšan rad i studije u drugim zemljama EU.

To je zemlja koja je iskoristila svoje članstvo da unaprijedi životni standard, poveća međunarodnu povezanost i postane sve popularnija destinacija za odmor, naročito među posjetiocima iz Srbije i regiona.

