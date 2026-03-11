logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aktivno ljetovanje na Malti: Petodnevni vodič kroz zemlju bogate istorije, plaža i mediteranskog šarma

Aktivno ljetovanje na Malti: Petodnevni vodič kroz zemlju bogate istorije, plaža i mediteranskog šarma

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Pogledajte petodnevni plan posjete

Ljetovanje na Malti: Kompletan troškovnik za 5 dana na ostrvu Izvor: Shutterstock/Michael Pointner

Malta je postala omiljena destinacija turista koji traže spoj istorije, prirode i mediteranskog opuštanja.

Sa povoljnim povratnim avionskim kartama iz Beograda i kratkim letom od oko dva sata i raznovrsnim smještajem, Malta je idealna za vikend-odmor ili duže putovanje. 

Takođe, ko poželi da Maltu obiđe tokom ljetnjih mjeseci, osvaja dobitnu kombinaciju jer je ona savršena destinacija za aktivan letnji odmor.

Imajte u vidu samo da su jul i avgust dosta topli na Malti te da je vlažnost vazduha visoka, što bi vam moglo pokvariti utusak ili vas spriječilo da opušteno šetate ulicama Valete.

Svakako, od tirkiznih plaža i slikovitih sela do srednjovjekovnih gradova i bogatog noćnog života, ova ostrvska država ima šta da ponudi svima, od parova i porodica do ljubitelja avanture.

U nastavku donosimo prijedlog petodnevnog plana putovanja, sa savjetima šta posjetiti, gdje jesti i koliko to otprilike košta.

Dan 1 - Valeta: istorija, balkoni i panorame

Predlog za prvi dan: Upoznajte Maltu u glavnom gradu i odmah se prepustite istoriji i lokalnom šarmu.

Valeta
Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Prije podne

Dolazak u Valetu i smještaj
Šetnja glavnom ulicom Republic Street
Posjeta Konkatedrali Svetog Jovana

Poslijepodne

Upper Barrakka Gardens - panoramski pogled na Veliko pristanište
Grandmaster's Palace - spolja i kratak obilazak

Veče

Večera u lokalnom bistrou
Kafa ili koktel uz zalazak sunca

Troškovi (procijenjeno)
Autobus/taksi do smještaja - €2-15
Ulaznice - €20-30
Obrok i piće - €20-30

Valeta
Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Savjet: Valeta je kompaktna, većinu atrakcija možete obići peške.

Dan 2 - Mdina i Rabat: "Tihi grad" i katakombe

Predlog za drugi dan: Osjetite mir srednjovekovne Mdine i istražite tajne podzemlja Rabata.

Prije podne

Šetnja starom prestonicom Mdina - kamene ulice i pogled sa zidina

Mdina
Izvor: Shutterstock/mairu10

Poslijepodne

Katakombe u Rabatu - rimskih i ranohrišćanskih grobnica

Katakombe Svetog Pavla
Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Sladoled i kafa uz šetnju kroz Rabat

Veče

Večera u lokalnoj taverni
Uživanje u večernjoj atmosferi Valete ili Slieme

Troškovi (procijenjeno)
Autobus - €5-8
Ulaz u katakombe - €8-12
Hrana i piće - €20-30

Mdina je posebno čarobna u zalazak sunca jer tišina i svijetla grada ostavljaju nezaboravan utisak.

Dan 3 - Komino: Plava Laguna

Prijedlog za treći dan:

Posvetite cijeli dan kupanju, sunčanju i ronjenju u najljepšoj laguni Malte.

Komino
Izvor: Shutterstock/Balate.Dorin

Cijeli dan

Brod iz Ćirkive ili Valete do Komina
Plivanje i sunčanje u Plavoj Laguni
Ronjenje i snorkeling

Veče
Povratak na Maltu, večera u St. Julian's- u ili Sliemi

Troškovi (procijenjeno)
Brodska karta (return) - €25-35
Hrana/užina - €15-25
Piće - €6-10

Prijedlog je da ponesete vodu i grickalice jer su cijene pored lagune više nego u unutrašnjosti ostrva.

Dan 4 - Gozo: priroda i antika

Prijedlog za četvrti dan:

Istražite mirnije ostrvo Gozo, njegove plaže, istoriju i tradicionalni život.

Ndur na ostrvu Gozo
Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Prije podne

Autobus + trajekt do Gozo
Ramla Bay - crvenkasta peščana plaža

Poslijepodne

Džantija hramovi - stariji od egipatskih piramida

Arheološko nalazište Džantija
Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Šetnja glavnim gradom Viktorijom

Veče

Povratak trajektom na Maltu
Večera u lokalnom restoranu

Troškovi (procijenjeno)

Prevoz + trajekt - €15-25
Ulaz u Džantija hramove - €10-15
Hrana i piće  €20-30

Napomena: Gozo je manje turistički prometan i nudi mirniji tempo, što je idealno za opuštanje.

Dan 5 - Sliema i St. Julian's: šoping i opuštanje

Predlog za peti dan: Posljednji dan provedite uživajući u mediteranskom ritmu, lagano i opušteno, a naš predlog su šetnje, plaže i kokteli.

Prije podne:

Kafa uz more u Sliemi

Šoping i lokalne prodavnice

Poslijepodne:

Plaža ili bar u St. Julian's-u

Piće uz zalazak sunca na obali

Troškovi (procijenjeno)
Kafa i brunch - €10-15
Piće/koktel - €8-12
Suveniri - €15-30

Savet: St. Julian's je epicentar noćnog života, što je recimo idealno za dinamično veče prije polaska.

Procjena ukupnih troškova za 5 dana

Avionske karte (povratna) 55-80
Smeštaj  za 5 noći - 150-450
Prevoz po ostrvu - 40-60
Hrana i piće - 120-180
Izleti i ulaznice - 70-110
Ukupno - 435-880 €

Napominjemo da budžet svakako varira prema tipu smještaja, sezoni i tempu aktivnosti.

Malta - povoljna destinacija koja osvaja

Malta nije samo još jedna mediteranska destinacija, ona je spoj istorije, prirode, autentične kulture i modernog komfora.

Pristupačne cijene smještaja, jeftini letovi iz Beograda koje nudi kompanija Vizer i raznovrsne aktivnosti čine je sve popularnijom.

Provjerili smo cijenu povratne karte (u ovom trenutku) od Beograda do Malte, i ona za početak jula košta oko 9000 dinara (oko 76 evra).

Takođe, preko bukinga i Rbnb-a smo pretražili cijene smještaja i one su raznolike, ali pristojan smeštaj za dvoje, za 10 noći, za početak jula možete naći po cijeni od 900 evra pa na gore. 

Bilo da tražite opuštanje na tirkiznim plažama, istorijska putovanja kroz srednjovjekovne gradove ili dinamične večeri u Sliemi, Malta pruža iskustvo koje se dugo pamti.

Malta i EU

Malta je postala članica EU 2004. godine, nakon što je većina građana na referendumu podržala pristupanje bloku jedinstvenog tržišta i zajedničkih prava i obaveza.

Tokom dvije decenije članstva, zemlja je zabilježila značajan napredak u ekonomiji, infrastrukturi i društvenom razvoju. Uvođenje evra, pristup evropskim fondovima i tržištu EU omogućili su modernizaciju luka, aerodroma i saobraćajne mreže, kao i povećanje investicija u obrazovanje, zdravstvo i turizam.

Za turiste i posjetioce, članstvo u EU znači jednostavniji dolazak i povoljnije cijene avionskih karata iz Evrope, veća bezbjednost i standardizovan kvalitet usluga, dok građani Malte imaju olakšan rad i studije u drugim zemljama EU.

To je zemlja koja je iskoristila svoje članstvo da unaprijedi životni standard, poveća međunarodnu povezanost i postane sve popularnija destinacija za odmor, naročito među posjetiocima iz Srbije i regiona.

(M.A./EUpravo zato)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Malta putovanja ljetovanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA