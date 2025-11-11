Barokna raskoš, more i noćni život – biser Mediterana koji je nadmašio Pariz, Rim i Beč

U izboru magazina Condé Nast Traveller, čitaoci su proglasili glavni grad Malte najboljim u Evropi. Valeta je očarala svojom ljepotom, šarmom i energijom, spojem istorije, luksuza i mediteranskog duha kojem je teško odoleti. Evo ko je još na listi.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Na listi 20 najomiljenijih evropskih gradova prema izboru čitalaca magazina Condé Nast Traveller, koja je objavljena u okviru godišnjih Readers' Choice Awards 2025, dominiraju Španija i Italija, ali je titula pobjednika ipak otišla na Mediteran.

Prema ocijeni putnika iz cijelog sveta, najbolji evropski grad za 2025. godinu je Valeta, glavni grad Malte, koji je osvojio impresivnih 97,33 poena.

Ova prestižna lista formirana je na osnovu ocjena koje su putnici davali za kulturu, hranu, gostoprimstvo, arhitekturu i ukupnu vrijednost destinacije. Na njoj su se našli neki od najljepših gradova Evrope, od istorijskih centara do savremenih metropola koje neprestano pomjeraju granice urbanog života. Budimpešta našla na 19. mjestu.

Izvor: Thomas HALEY/SIPA/©European Community, 2008

Valeta - biser Mediterana koji osvaja na prvi pogled

Iako je površinom mala, Valeta odiše veličanstvenošću.

Cijeli grad izgleda kao muzej na otvorenom - zlatne barokne tvrđave, bogato ukrašene fasade i uske kamene ulice stvaraju scenu koja očarava svakog posjetioca.

Grad se uzdiže nad plavetnilom Sredozemnog mora, pružajući nevjerovatne poglede i osjećaj da se istorija i svakodnevica prepliću na svakom koraku.

Putnici kažu da je posebna čar Valete u spoju elegancije i opuštenog južnjačkog duha. Na svakom uglu osjeća se miks britanskog uticaja i mediteranskog šarma, u arhitekturi, hrani i načinu života.

Valeta

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Dani su ispunjeni šetnjama kaldrmom i razgledanjem kulturnih spomenika, dok noći donose živu muziku, romantične barove i restorančiće sa pogledom na more.

Valeta je takođe poznata po bogatom kulturnom životu, festivalima, muzejima i izuzetnoj bezbjednosti, zbog čega je idealna i za duži boravak, ne samo za vikend odmor.

Valeta pogled na grad iz Botaničke bašte

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Ovako izgleda cela Top lista 20 gradova po izboru putnika (Readers' Choice Awards 2025)

Valeta, Malta - 97,33 Oslo, Norveška - 94,36 Beč, Austrija - 93,75 Madrid, Španija - 93,33 Kopenhagen, Danska - 93,33 Minhen, Njemačka - 92,89 Lisabon, Portugal - 92,22 Stokholm, Švedska - 92,06 San Sebastijan, Španija - 91,94 Palma, Španija - 91,67 Firenca, Italija - 91,39 Atina, Grčka - 89,63 Rim, Italija - 89,21 Pariz, Francuska - 89,02 Marselj, Francuska - 88,15 Rejkjavik, Island - 87,62 Porto, Portugal - 87,56 Venecija, Italija - 87,06 Budimpešta, Mađarska - 87,01 Prag, Češka - 86,94

(EUpravo zato)