Najzanimljiviji gradovi na svijetu u 2025. godini: Iznenadiće vas metropole koje dominiraju rang-listom

Putnici iz cijelog svijeta biraju Japan.

Izvor: Shawn.ccf/Shutterstock

Prema najnovijem Global Tourism City Attractiveness Index 2025, koji je u julu pripremila kompanija Yanolja Research, putnici iz celog sveta najradije se vraćaju u Japan. Upravo japanski gradovi dominiraju - čak pet njih našlo se u prvih dvadeset. Rang-lista je sastavljena na osnovu mišljenja posjetilaca koji su ocjenjivali ne samo popularnost, već i atmosferu, kulturu i iskustva koja ta mjesta pružaju.

Na vrhu se našla Osaka, živopisno srce Japana. Grad u kojem se miris ulične hrane prepliće sa žamorom Dotonborija, a svaka noć izgleda kao praznik. Turisti posjećuju zamak Osaka i probaju lokalne specijalitete koji su proslavili ovaj grad širom svijeta.

Na drugom mjestu nalazi se Pariz, koji uprkos gužvama i visokim cenama i dalje umije da očara. Šetnja kroz Monmartr, pogled sa Ajfelove kule i umjetnička bogatstva Luvra podsećaju zašto se francuska prijestonica već decenijama smatra središtem kulture i umjetnosti.

Poznata turistička destinacija za razgledanje regiona Kansaj u jesen.

Izvor: Blanscape/Shutterstock

Treće mjesto zauzeo je Kjoto, nekadašnja prijestonica Japana, gde je tradicija prisutna na svakom koraku. Hramovi, bambusove šume i četvrt Gion stvaraju atmosferu mira i sklada. U proleće, kada grad preplave cvetovi trešnje, Kjoto postaje najljepša bašta Japana.

Najzanimljiviji gradovi na svijetu

Odmah iza podijuma nalazi se Njujork, simbol raznolikosti i ritma savremenog svijeta. Od šetnje kroz Central park, preko nastupa na Brodveju, do pogleda sa "Empajer stejt bildinga", svako iskustvo u ovom gradu ima dozu legende. To je mesto koje ne poznaje dosadu i uvijek daje osjećaj da je sve moguće.

Peto mjesto pripalo je Seulu, jednom od najdinamičnijih gradova Azije. Posetioci ovde istražuju drevne palate, ali i ultramoderne četvrti pune kafića. Noću Seul pulsira, a dani su rezervisani za otkrivanje ukusa korejske kuhinje.

Na šestom mjestu je London, koji pokazuje da istorija i savremenost mogu ići ruku pod ruku. Sa kraljevskim palatama, muzejima, pijacama i prelepim parkovima, ostaje jednim od najraznovrsnijih evropskih gradova. Svaka posjeta otkriva nešto novo, od popodnevnog čaja do koncerata na obalama Temze.

Sedmo mjesto zauzeo je Bangkok, suština azijskog haosa u najboljem smislu te riječi. Zlatni hramovi, mirisi ulične hrane i gužva noćnih pijaca stvaraju atmosferu koju je nemoguće zaboraviti.

Evropa i dalje privlači

Na osmom mjestu je Rim, prepun istorije, umjetnosti i znamenitosti. Rim osvaja ne samo hranom, već i duhom koji mami da mu se uvijek vraćate.

Deveti na listi je Dubai, grad budućnosti izgrađen usred pustinje. Očarava neboderima, luksuznim hotelima i projektima koji su prije samo deset godina djelovali nemoguće.

Deseto mjesto zauzima Okinava, tropski raj Japana. Tamo vrijeme teče sporije, a meštani su poznati po dugovječnosti i smirenosti duha. Sela puna nasmijanih starijih ljudi i zalasci sunca nad morem čine Okinavu jednim od najposebnijih mjesta na svijetu.