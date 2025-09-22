6 potcijenjenih gradova Evrope koje treba da posjetite: Idealni su za fotografisanje, a nisu prepuni turista

Iako se većina ljudi odlučuje za veće destinacije poput Pariza ili Barselone, ne treba zanemariti ni druga mjesta.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Šetnja evropskim predjelima uvijek može da se pretvori u nešto nezaboravno.

Zamislite da lutate kaldrmisanim ulicama grada starog vijekovima, gdje iza svakog ugla vreba kafić iz koga se širi miris svježih peciva, dok muzičari sviraju na osunčanim trgovima.

Bilo da želite da popijete kafu; istražujete katedrale iz srednjeg vijeka ili istražujete u prirodi, evropski gradovi imaju magnetsku privlačnost.

Međutim, najpopularniji gradovi poput Pariza i Barselone su toliko puni turista, da razgledanje nije više toliko prijatno.

Srećom, postoje i manje poznate destinacije koje takođe odišu ljepotom i kulturom, ali bez haosa.

Predlažemo samo neke od opcija za mirniji odmor:

Gent, Belgija

Ko se nađe u Belgiji, obavezno ide u Briž. Krasi ga divna arhitektura kao i kanali kojima se možete provozati čamcima. Ipak, slično nudi i Gent, ali sa manje turista. Možete vidjeti srednjovekovnu tvrđavu, popiti pivo i prepoznatljive belgijske krompiriće i takođe prošetati kraj živopisnih kanala.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Rovinj, Hrvatska

Rovinj je onaj tip primorskog grada u kojem poželite da besciljno lutate s fotoaparatom u ruci i da nikada ne odete. Savršeno mjesto za beg od gužve i upijanje jadranskog šarma.

Rovinj

Izvor: Shutterstock

Porto, Portugal

Iako Lisabon dobija svu pažnju, Porto ima posebnu draž, i to ne samo zbog njihovog čuvenog zelenog vina.

Šarene pločice, kafići kraj reke, veliki broj muzeja i lokali specijaliteti mogu da budu idealni za jedan city-break odmor.

Izvor: Shutterstock

Ljubljana, Slovenija

Mala, ali moćna, Ljubljana je bajkovita Evropa u malom, ali bez naleta turista. Kaldrmisane ulice, neobični mostovi i kafe kultura koja može da parira pariskoj čine ovaj grad skrivenim draguljem za mnoge putnike.

Talin, Estonija

Tornjevi u stilu gotike i uličice pod kaldrmom se savršeno uklapaju sa modernim kafićima i tehnološkim inovacijama. Osim toga, da li ste znali da je u Estoniji najčistiji vazduh, kada je riječ o članicama Evropske unije?

Izvor: EC/Raigo Pajula

Bergen, Norveška

Uz fjordove i impozantnu prirodu, Bergen je sjajan za fotografisanje. Svaki kutak izgleda kao da je naslikan na razglednici.

Istraživanje manje poznatih mjesta u Evropi možda zahtijeva malo više planiranja. Do pojedinih destinacija nema direktnih letova ili željezničkih linija, pa se treba pripremiti na potencijalna presjedanja.

Za razliku od gradova prepunih turista, u ovim mjestima može da bude manje govornika engleskog jezika, pa učenje nekoliko osnovnih fraza na lokalnom jeziku može dosta da pomogne.

(EUpravo zato/Travel Host)