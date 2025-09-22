logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

6 potcijenjenih gradova Evrope koje treba da posjetite: Idealni su za fotografisanje, a nisu prepuni turista

6 potcijenjenih gradova Evrope koje treba da posjetite: Idealni su za fotografisanje, a nisu prepuni turista

0

Iako se većina ljudi odlučuje za veće destinacije poput Pariza ili Barselone, ne treba zanemariti ni druga mjesta.

Poznato stanje dječaka koji je povrijeđen u nesreći kod Bogatića Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Šetnja evropskim predjelima uvijek može da se pretvori u nešto nezaboravno.

Zamislite da lutate kaldrmisanim ulicama grada starog vijekovima, gdje iza svakog ugla vreba kafić iz koga se širi miris svježih peciva, dok muzičari sviraju na osunčanim trgovima.

Bilo da želite da popijete kafu; istražujete katedrale iz srednjeg vijeka ili istražujete u prirodi, evropski gradovi imaju magnetsku privlačnost.

Međutim, najpopularniji gradovi poput Pariza i Barselone su toliko puni turista, da razgledanje nije više toliko prijatno.

Srećom, postoje i manje poznate destinacije koje takođe odišu ljepotom i kulturom, ali bez haosa.

Predlažemo samo neke od opcija za mirniji odmor:

Gent, Belgija

Ko se nađe u Belgiji, obavezno ide u Briž. Krasi ga divna arhitektura kao i kanali kojima se možete provozati čamcima. Ipak, slično nudi i Gent, ali sa manje turista. Možete vidjeti srednjovekovnu tvrđavu, popiti pivo i prepoznatljive belgijske krompiriće i takođe prošetati kraj živopisnih kanala.

Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Rovinj, Hrvatska

Rovinj je onaj tip primorskog grada u kojem poželite da besciljno lutate s fotoaparatom u ruci i da nikada ne odete. Savršeno mjesto za beg od gužve i upijanje jadranskog šarma.

Rovinj
Izvor: Shutterstock

Porto, Portugal

Iako Lisabon dobija svu pažnju, Porto ima posebnu draž, i to ne samo zbog njihovog čuvenog zelenog vina.

Šarene pločice, kafići kraj reke, veliki broj muzeja i lokali specijaliteti mogu da budu idealni za jedan city-break odmor.

Izvor: Shutterstock

Ljubljana, Slovenija

Mala, ali moćna, Ljubljana je bajkovita Evropa u malom, ali bez naleta turista. Kaldrmisane ulice, neobični mostovi i kafe kultura koja može da parira pariskoj čine ovaj grad skrivenim draguljem za mnoge putnike.

Talin, Estonija

Tornjevi u stilu gotike i uličice pod kaldrmom se savršeno uklapaju sa modernim kafićima i tehnološkim inovacijama. Osim toga, da li ste znali da je u Estoniji najčistiji vazduh, kada je riječ o članicama Evropske unije?

Izvor: EC/Raigo Pajula

Bergen, Norveška

Uz fjordove i impozantnu prirodu, Bergen je sjajan za fotografisanje. Svaki kutak izgleda kao da je naslikan na razglednici.

Istraživanje manje poznatih mjesta u Evropi možda zahtijeva malo više planiranja. Do pojedinih destinacija nema direktnih letova ili željezničkih linija, pa se treba pripremiti na potencijalna presjedanja.

Za razliku od gradova prepunih turista, u ovim mjestima može da bude manje govornika engleskog jezika, pa učenje nekoliko osnovnih fraza na lokalnom jeziku može dosta da pomogne.

(EUpravo zato/Travel Host)

Možda će vas zanimati

Tagovi

gradovi Evropa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA