Ovo je lista 20 gradova sa najviše milionera: Među njima samo 3 evropska

Njujork, San Francisko i Tokio predvode listu gradova sa najviše milionera u svijetu, pokazuje analiza britanske firme.

Britanska konsultantska firma Henley & Partners istražila je koji gradovi imaju najviše milionera. Rezultat je globalna rang lista najbogatijih gradova, a njemačka metropola se takođe našla među prvih 20, prenosi Poslovni.hr.

Analiza pokazuje da većina njih živi u Sjevernoj Americi i Aziji.

Prema podacima kompanije Henley & Partners, u Njujorku trenutno živi 384.500 milionera, u odnosu na 349.500 prethodne godine. Pored toga, postoji 818 ljudi sa imovinom od najmanje 100 miliona dolara i 66 milijardera.

Oblast zaliva San Franciska je na drugom mestu sa 342.400 milionera (prethodne godine: 305.700). Takođe je dom 756 superbogatih pojedinaca sa najmanje 100 miliona dolara i 82 milijardera.

Tokio slijedi na trećem mjestu sa 292.300 milionera, uključujući 262 stotimilionera i 18 milijardera.

Samo su London i Pariz među deset najbogatijih gradova u Evropi. Frankfurt na Majni je na 19. mjestu. Prema studiji, bankarski grad dom je 80.300 milionera, što je manje nego prethodne godine (94.500).

Među njima je 132 osobe sa više od 100 miliona dolara i 13 milijardera.

20 najbogatijih gradova na svijetu: