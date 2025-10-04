logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je lista 20 gradova sa najviše milionera: Među njima samo 3 evropska

Ovo je lista 20 gradova sa najviše milionera: Među njima samo 3 evropska

Izvor mondo.rs
0

Njujork, San Francisko i Tokio predvode listu gradova sa najviše milionera u svijetu, pokazuje analiza britanske firme.

Ovo su gradovi sa najviše milionera na planeti Izvor: Shutterstock.com/TTstudio

Britanska konsultantska firma Henley & Partners istražila je koji gradovi imaju najviše milionera. Rezultat je globalna rang lista najbogatijih gradova, a njemačka metropola se takođe našla među prvih 20, prenosi Poslovni.hr.

Analiza pokazuje da većina njih živi u Sjevernoj Americi i Aziji.

Prema podacima kompanije Henley & Partners, u Njujorku trenutno živi 384.500 milionera, u odnosu na 349.500 prethodne godine. Pored toga, postoji 818 ljudi sa imovinom od najmanje 100 miliona dolara i 66 milijardera.

Oblast zaliva San Franciska je na drugom mestu sa 342.400 milionera (prethodne godine: 305.700). Takođe je dom 756 superbogatih pojedinaca sa najmanje 100 miliona dolara i 82 milijardera.

Tokio slijedi na trećem mjestu sa 292.300 milionera, uključujući 262 stotimilionera i 18 milijardera.

Samo su London i Pariz među deset najbogatijih gradova u Evropi. Frankfurt na Majni je na 19. mjestu. Prema studiji, bankarski grad dom je 80.300 milionera, što je manje nego prethodne godine (94.500).

Među njima je 132 osobe sa više od 100 miliona dolara i 13 milijardera.

20 najbogatijih gradova na svijetu:

  1. Njujork, SAD
  2. Oblast zaliva San Franciska, SAD
  3. Tokio, Japan
  4. Singapur
  5. Los Anđeles, SAD
  6. London, Velika Britanija
  7. Pariz, Francuska
  8. Hong Kong
  9. Sidnej, Australija
  10. Čikago, SAD
  11. Milano, Italija
  12. Peking, Kina
  13. Osaka–Kjoto–Kobe, Japan
  14. Šangaj, Kina
  15. Toronto, Kanada
  16. Melburn, Australija
  17. Hjuston, SAD
  18. Dubai, UAE
  19. Frankfurt na Majni, Njemačka
  20. Cirih, Švajcarska

Možda će vas zanimati

Tagovi

milioner gradovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ