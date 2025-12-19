logo
Glad više ne prijeti Gazi: Ipak, situacija je i dalje kritična

Autor Haris Krhalić
Prema procjeni Organizacije za integrisanu faznu klasifikaciju (IPC) u Gazi više nema gladi.

Glad više ne prijeti Gazi Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Gazi više nema gladi, nakon što su poboljšane humanitarne i komercijalne isporuke hrane poslije sklapanja primirja, saopštila je Organizacija za integrisanu faznu klasifikaciju (IPC), koja prati nedostatak hrane u svijetu.

Najnovija procjena objavljena je četiri mjeseca nakon što je saopšteno da u Pojasu Gaze od gladi pati 514.000 ljudi, odnosno gotovo četvrtina Palestinaca.

IPC je upozorio da je situacija u enklavi i dalje kritična.

"U najgorem slučaju, koji bi uključivao obnovu neprijateljstava (između Izraela i Hamasa) i obustavu humanitarnih i komercijalnih priliva, čitav Pojas Gaze bio bi u opasnosti od gladi do sredine aprila 2026. godine", navodi se u saopštenju.

Izrael kontroliše sav pristup priobalnoj enklavi, a COGAT, izraelska vojna agencija koja koordiniše pomoć, u avgustu je negirala da u Gazi ima gladi.

Prema podacima COGAT-a, od 600 do 800 kamiona dnevno ulazi u Gazu od početka primirja u oktobru, a hrana čini 70 odsto svih zaliha.

IPC je u posljednjih 15 godina potvrdio glad pet puta - u Somaliji 2011., Južnom Sudanu 2017. i 2020., Sudanu 2024. i najnovije u Gazi. Očekuje se da će kroz sljedećih 12 mjeseci širom Pojasa Gaze gotovo 101.000 djece u dobi od 6–59 mjeseci patiti od akutne pothranjenosti i trebati liječenje, uz više od 31.000 teških slučajeva

