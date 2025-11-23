Novi žestok napad Izraela na Gazu: Više desetine ubijenih Palestinaca, gađani i stambeni objekti

Najmanje 24 Palestinaca ubijeno je u novim izraelskim napadima na Gazu, dok obje strane optužuju jedna drugu za kršenje primirja koje je na snazi već šest sedmica.

U najnovijem izraelskom napadu na Gazu, u nizu vazdušnih udara, poginulo je najmanje 24 Palestinaca, a još 54 je ranjeno, uključujući i decu, saopštili su medicinski radnici i zvaničnici civilne zaštite Hamasa. Gađano je pet lokacija, među kojima i stambene zgrade.

Izraelska vojska navela je da je izvela napade kao odgovor na incident koji se dogodio tokom subote, kada je, prema njihovim tvrdnjama, "naoružani terorista" pucao na izraelske vojnike nakon što su prešli takozvanu "žutu liniju" Pojasa Gaze, koja označava područja pod punom izraelskom kontrolom. Hamas je to negirao.

Iako je primirje na snazi već šest sedmica, ono se stalno narušava. Od tada je u izraelskim napadima ubijeno više od 310 Palestinaca, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze. Civilna zaštita navodi da su subotnji napadi pogodili grad Gazu na severu, kao i kampove Deir al-Balah i Nuseirat u centralnom dijelu Pojasa.

Zvaničnici Hamasa saopštili su da je pet osoba ubijeno u gusto naseljenom naselju Rimal u gradu Gazi. Dvije kuće bile su meta napada u Nuseiratu, a tri osobe su poginule u udaru na dom porodice Abu Amouneh. Još sedam ljudi ubijeno je u drugom napadu na kuću porodice Abu Shawish.

U saopštenju kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua navodi se da je "Hamas ponovo prekršio primirje, poslavši teroristu da napadne vojnike IDF-a na teritoriji pod izraelskom kontrolom".

Izrael tvrdi da je ubio pet visokorangiranih pripadnika Hamasa. Hamas, međutim, ističe da pomjeranje žute linije ka zapadu i nastavak bombardovanja istočne Gaze predstavljaju "očigledno kršenje" sporazuma. Pozvali su posrednike i SAD da hitno intervenišu, upozoravajući da Izrael pokušava da nametne "nove činjenice na terenu" i potkopa primirje.

