Izrael izveo novi snažan udar na Gazu: Primirje kratko trajalo, tenzije ponovo rastu (Video)

Izraelska vojska ponovo je napala Gazu, gađajući "terorističku infrastrukturu", čime je dodatno uzdrmano krhko primirje sa Hamasom.

Izvor: Profimedia

Izraelska vojska izvela je novi napad na Gazu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog krhkog primirja sa Hamasom. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su gađale "terorističku infrastrukturu" na području Beit Lahije, na sjeveru Pojasa Gaze, prenosi Sky News.

IDF: Spriječen neposredan napad

Iz IDF-a tvrde da je lokacija služila kao skladište oružja "namijenjenog za izvođenje neposrednog terorističkog napada protiv izraelskih vojnika".

"Vojnici IDF-a na jugu ostaju raspoređeni u skladu sa sporazumom o prekidu vatre i nastaviće da djeluju kako bi otklonili svaku neposrednu prijetnju," navodi se u saopštenju. Stanovnici grada Gaze izvijestili su da su čuli eksplozije i vidjeli dim iznad pogođenog područja.

STRUCK: A terrorist infrastructure site in Beit Lahia, northern Gaza, storing weapons and aerial means intended for an imminent attack on IDF soldiers and the State of Israel.



IDF troops in the Southern Command remain deployed under the ceasefire agreement and continue to…pic.twitter.com/WYhRwdAU2k — Israel Defense Forces (@IDF)October 29, 2025

Porast tenzija nakon ubistva vojnika

Napad je uslijedio nakon što su, prema navodima bolničkih zvaničnika, u izraelskim udarima tokom noći poginule najmanje 104 osobe, među kojima i 46 djece.

Premijer Benjamin Netanijahu naredio je nove napade nakon što su izraelski vojnici na jugu Gaze došli pod vatru. Izrael tvrdi da je jedan vojnik ubijen u utorak popodne "neprijateljskom vatrom" u gradu Rafahu.

Hamas negira umiješanost

Hamas je odbacio optužbe da je povezan sa pucnjavom u Rafahu i ponovio svoju posvećenost poštovanju primirja. Do eskalacije je došlo i nakon što je Hamas u ponedjeljak predao dijelove tijela za koje Izrael tvrdi da pripadaju taocu čiji su ostaci ranije pronađeni tokom sukoba.

Izraelska vojska je saopštila da će se i dalje pridržavati sporazuma o prekidu vatre, ali i da će odlučno reagovati na "svako njegovo kršenje".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da, uprkos novom nasilju, primirje ostaje na snazi i poručio da ga "ništa neće ugroziti", dodajući da je Hamas obećao da će ga poštovati.

(Mondo)