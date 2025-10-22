"Možda da razmotrite novog trenera": Bukti rat u Evroligi, vlasnik Hapoela ne bira sredstva da dobije šta hoće

Kontroverzni vlasnik Hapoela Ofer Janaj udario na trenera Valensije Pedra Martineza zbog Izraela.

Velika bura se digla nakon odluke Evrolige da se Hapoel i Makabi od 1. decembra vraćaju u Izrael. Navodno je to dogovoreno na sastanku klubova deoničara, ali su Efes i Fenerbahče demantovali da su učestvovali u bilo kakvom glasanju. Protiv odluke je i trener Valensije Pedro Martinez koji je zabrinut zbog cjelokupne situacije.

Ako ste mislili da sve može da prođe bez komentara prvog čovjeka Hapoela iz Tel Aviva, kontroverznog Ofera Janaja, prevarili ste se. Izraelac je reagovao poprilično burno na riječi Španca i poručio:

"Skor 1:3 protiv Hapoela znači da ne bi trebalo da budeš baš smiren. Zamisli da bude 1:4... možda će Valensija razmotriti novog glavnog trenera", napisao je Janaj, ali nije dugo čekao na odgovor.

"Zdravo, Ofer. Hvala ti što brineš o mojoj budućnosti, ali ne brini jer je sve pod kontrolom... Zdravlje i mir tebi i tvojima", odgovorio je Martinez.

Šta je razljutilo Janaja?

Trener Valensije je upitao ko garantuje za bezbjednost na području Izraela od 1. decembra i zašto je baš taj datum određen kao rok?

"Zašto 25. novembra nije bezbjedno igrati u Izraelu, a 5. decembra će biti? Oni koji su donijeli odluku neće morati da putuju tamo, a ja bih volio da znam zašto će deset dana kasnije biti bezbjedno. Nismo zadovoljni situacijom", rekao je Martinez i dodao:

"Ovo je sport, ne želimo da budemo dio problema, željeli bismo da situacija bude normalna, ali ako mene pitate: 'Ja sam samo glavni trener Valensije Basket i nismo baš mirni'", rekao je trener Valensije.