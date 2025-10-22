logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možda da razmotrite novog trenera": Bukti rat u Evroligi, vlasnik Hapoela ne bira sredstva da dobije šta hoće

"Možda da razmotrite novog trenera": Bukti rat u Evroligi, vlasnik Hapoela ne bira sredstva da dobije šta hoće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kontroverzni vlasnik Hapoela Ofer Janaj udario na trenera Valensije Pedra Martineza zbog Izraela.

Vlasnik Hapoela proziva trenera Valensije Izvor: Youtube/ IPESE/Printscreen/MN Press

Velika bura se digla nakon odluke Evrolige da se Hapoel i Makabi od 1. decembra vraćaju u Izrael. Navodno je to dogovoreno na sastanku klubova deoničara, ali su Efes i Fenerbahče demantovali da su učestvovali u bilo kakvom glasanju. Protiv odluke je i trener Valensije Pedro Martinez koji je zabrinut zbog cjelokupne situacije.

Ako ste mislili da sve može da prođe bez komentara prvog čovjeka Hapoela iz Tel Aviva, kontroverznog Ofera Janaja, prevarili ste se. Izraelac je reagovao poprilično burno na riječi Španca i poručio: 

"Skor 1:3 protiv Hapoela znači da ne bi trebalo da budeš baš smiren. Zamisli da bude 1:4... možda će Valensija razmotriti novog glavnog trenera", napisao je Janaj, ali nije dugo čekao na odgovor.

"Zdravo, Ofer. Hvala ti što brineš o mojoj budućnosti, ali ne brini jer je sve pod kontrolom... Zdravlje i mir tebi i tvojima", odgovorio je Martinez.

Šta je razljutilo Janaja?

Trener Valensije je upitao ko garantuje za bezbjednost na području Izraela od 1. decembra i zašto je baš taj datum određen kao rok?

"Zašto 25. novembra nije bezbjedno igrati u Izraelu, a 5. decembra će biti? Oni koji su donijeli odluku neće morati da putuju tamo, a ja bih volio da znam zašto će deset dana kasnije biti bezbjedno. Nismo zadovoljni situacijom", rekao je Martinez i dodao:

"Ovo je sport, ne želimo da budemo dio problema, željeli bismo da situacija bude normalna, ali ako mene pitate: 'Ja sam samo glavni trener Valensije Basket i nismo baš mirni'", rekao je trener Valensije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga Izrael Hapoel Tel Aviv KK Valensija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC