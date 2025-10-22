logo
Haos u Evroligi: Efes i Fener tvrde da ništa nisu glasali, čeka se reakcija Zvezde i Partizana

Haos u Evroligi: Efes i Fener tvrde da ništa nisu glasali, čeka se reakcija Zvezde i Partizana

Bojan Jakovljević
Evroliga želi da vrati košarku u Izrael, ali nisu svi oduševljeni tom idejom.

Evroliga je donijela odluku da će Makabi i Hapoel od 1. decembra svoje mečeve igrati u Izraelu, što je odlučeno na sastanku dioničara. Ipak, dan kasnije, turski klubovi Fenerbahče i Efes su se oglasili zajedničkim saopštenjem i demantovali da su učestvovali u bilo kakvom glasanju. 

Kako se navodi, na sastanku se razmatralo o mogućnosti da izraelski timovi igraju na domaćem terenu ubuduće, ali da nije donijeta bilo kakva konkretna odluka, kao ni tačan datum kada bi to moglo da se dogodi.

"Nedavno su se pojavili izvještaji da bi, počev od 1. decembra 2025. godine, izraelskim timovima u Evroligi ponovo moglo biti dozvoljeno da igraju svoje domaće utakmice u Izraelu. Rukovodstvo Evrolige održalo je neformalni sastanak kako bi procijenilo situaciju u vezi sa utakmicama izraelskih timova. Iako je saopštenje za javnost koje je Evroliga podijelila nakon sastanka - kao i izjave izvršnog direktora Evrolige Paulijusa Motijunasa medijima sugerisalo da su svi članovi djelovali u međusobnom dogovoru tokom procesa donošenja odluka, na sastanku zapravo nije bilo glasanja", navodi se u saopštenju klubova.

Tokom dana je trener Valensije Pedro Martinez izrazio zabrinutost zbog cjelokupne situacije, a očigledno je ovo pitanje oko kog neće lako postići konsenzus. Biće zanimljivo vidjeti i šta će reći predstavnici Zvezda i Partizana na ovu temu koja prevazilazi sportske okvire.

"Jedini zaključak koji je donijet bio je da se nastavi praćenje ovog pitanja. Fenerbahče Beko i Anadolu Efes izrazili su svoje primjedbe na ovo pitanje i jasno naveli zabrinutost u vezi sa mogućim implikacijama ukoliko bi takva odluka bila donijeta. Naši razgovori sa nadležnim državnim organima i rukovodstvom Evrolige su u toku. Dalji razvoj događaja biće blagovremeno objavljen", zaključuje se.

Niko

Da je kakve pravde nebi ni igrali uopste evroligu,a kamoli se vratili i igrali utakmice u izraelu.

