"Kao da je prvi put": Dobrić otkrio na šta ne može da se navikne u Zvezdi i šta je to Obradović promijenio

Ognjen Dobrić vraća se u tim Crvene zvezde poslije duge pauze i oporavka od povrede. Ne može da dočeka da istrči pred navijače ponovo.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ognjen Dobrić vraća se konačno u tim Crvene zvezde. Posljednje mečeve odigrao je na VTB kupu i tada se povrijedio i nije odigrao nijedan zvanični meč od starta sezone. Konačno je spreman i biće u timu za duel sa Baskonijom (četvrtak, 21 čas).

"Blizu sam, jako sam blizu željene forme, zato sam naporno trenirao svih ovih dana. Preskočio sam Iliriju, možda sam bio zdrav i za taj meč, ali nisam bio spreman. Bliže sam nekom svom ritmu", počeo je Dobrić.

Nije se usaglasio sa konstatacijom novinara da je sa povredom dobio "produženi odmor" poslije napora na Eurobasketu.

"Ne bih nazvao odmorom, jer nije bilo prijatno. Zdrav sam sad, nadam se da ću pomoći timu koliko god mogu. Trenutno im nije potrebna neka velika pomoć, ali biću tu šta god da treba. Igraju dobro, nadam se da neću to poremetiti."

Šta je Obradović promijenio u Zvezdi?

Ognjen Dobrić izjava pred Baskoniju

Nije Zvezda dobro počela sezonu, zaređala je nekoliko poraza, pa je Janis Sferopulos dobio "zahvalnicu", a došao je Saša Obradović.

"Turbulentan početak, krenuli smo loše. Osjećala se ta nervoza, ne mogu da kažem loša atmosfera, samo nije funkcionisalo kako smo zamislili. Pokrenula nas je pobjeda protiv Fenera, pa smo sa Sašom napravili niz. Nadam se da ćemo tako i nastaviti, imamo dobru priliku protiv Baskonije. Šta je Saša promijenio? Uglavnom je to energija, nemamo mnogo treninga u ovom ritmu utakmica. Ne može mnogo stvari da se promijeni, ali je promijenio energiju i neke uloge. To je dalo rezultat."

Bio je Dobrić u timu i kada je Obradović bio u Zvezdi u prvom mandatu, pa je uporedio trenera iz tog perioda i sada.

"Mnogo je radio na sebi, to se vidi, staloženiji je, mirniji, fokusiraniji. Zna tačno šta se radi u svakom trenutku utakmice i to daje rezultate. Vidjelo se kako je radio u prošlosti sa Monakom, imao je dobre rezultate sa njima. Došao je ovdje sa tom energijom, postavio je taj pobjednički mentalitet koji nas drži i sada. Nadam se da će tako biti još dugo."

"Kao da je prvi put"

"Kao da je prvi put": Dobrić otkrio na šta ne može da se navikne u Zvezdi i šta je to Obradović promijenio

Obožava Dobrić da igra pred punim tribinama i navijačima Zvezde. Od 2016. je u crveno-bijelom dresu, a samo je sezonu "preskočio" kada je bio u Virtusu iz Bolonje. Uprkos dugom stažu priznao je da se nije navikao na to.

"Ne, uvijek kao prvi put. Volim da igram pred našim navijačima, pred punom Arenom. To je milina i veliki vjetar u leđa. Volim da pjevam i sa navijačima. Šta ću. I ja sam čovjek", nasmijao se Dobrić na kraju.