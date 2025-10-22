Olimpijakos ukrao Crvenoj zvezdi beka iz NBA lige

Američki košarkaš Džered Batler potpisaće ugovor sa Olimpijakosom i postati jedan od najvažnijih igrača tog tima u Evroligi - iako ga je Čima Moneke želio kao saigrača u Zvezdi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je Evroliga već u toku, timovi u Evropi i dalje dovode igrače - NBA ekipe tek su kompletirale rostere za novu takmičarsku godinu, a svi oni koji se nisu izborili za ugovore sda gledaju ka drugoj strani svijeta. Među igračima koji bi mogli da budu senzacionalno dobri u evropskoj košarci ističe se ime Džereda Batlera, koji je nedavno ubacio Lejkersima 35 poena i odmah nakon toga dobio otkaz!

Njegov kvalitet prepoznao je Čima Moneke, koji smatra da bi Amerikanac bio izuzetno dobar dodatak na trenutni igrački kadar Crvene zvezde! "On je impresivan. Džered je ozbiljan igrač. Taj čovjek je baš ozbiljan. Sr**e, mi bi mogli da ga uzmemo", rekao je Moneke u jednom podkastu, ali... Ubrzo su stigle loše vijesti za Zvezdinog krilnog centra!

Kako prenose grčki mediji, Olimpijakos je "ukrao" Batlera i sa njim dogovorio dvogodišnju saradnju vrijednu više od tri miliona američkih dolara, kao i dodatne bonuse za osvajanje trofeja! Kako prenosi "SDNA", Olimpijakos i Batler već su postigli dogovor i očekuje se da američki košarkaš u četvrtak sleti u Grčku kako bi potpisao ugovor sa timom iz Pireja.

Ko je Džered Batler?

Američki bek rođen je 2000. godine u Luizijani, a nakon srednje štole Riversajd Akademija i koledža Bejlor stigao je do NBA lige. Na draftu 2021. godine izabran je kao 40. pik, ali nikada nije zaigrao za Nju Orleans - odmah je proslijeđen Juti u kojoj je započeo profesionalnu karijeru.

Pored Jute igrao je i za njihov razvojni tim, bio je član Grand Rapids Golda - razvojne ekipe Denver Nagetsa, a zatim je imao potpisane ugovore sa Oklahomom i Vašingtonom, iako je više vremena provodio igrajući za njihove timove u Razvojnoj ligi. Kraj prethodne sezone dočekao je u dresu Filadelfije, a zatim je potpisao ugovor sa Finiksom - koji je ipak odlučio da ga otpusti prije početka sezone.

Za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadeliju odigrao je ukupno 148 mečeva u ligaškom dijelu sezone. Na NBA utakmicama bilježio je prosječno 6,7 poena, 2,8 asistencije i 1,5 skok. Prije više od tri godine u dresu Jute odigrao je jedan meč u plej-ofu, ali za pet minuta na parketu nije ostvario zapažen učinak.

